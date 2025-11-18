桃園南門市場拆除災損 取締違規占用
記者陳華興∕桃園報導
南門市場火災後續復原進度持續向前，十八日為災損區域拆除工程第二天，除繼續拆除原漁市場範圍，一早也開始拆除南昌西街上頂棚。市府表示，配合拆除工程，將加強取締市場周邊違規占用道路及環境汙染者，提醒民眾及攤商，經公告後仍不移除占用道路、妨礙交通之物，將由主管機關依法移除，並取締違規行為者。
十八日雖適逢降雨，拆除作業仍持續進行。上午八時前，市府相關單位與拆除團隊即已到場，並針對市場周邊攤商占用道路情形進行勸導，說明相關物品請儘速自行撤離，自十九日起將由聯合稽查小組加強巡查，針對占用道路物品進行全面清除，未配合者亦將依法開單取締。
市府提醒，拆除期間文化街（三民路─南華街）、南昌東街及南昌西街路段於一一四年十一月十七日至十二月六日實施交通管制，請民眾配合現場指引，避免進入施工區域，以維護自身安全；周邊攤商亦請留意相關公告並配合作業調度。
