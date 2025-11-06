桃園南門市場數百攤位燒毀 張善政：尋找地點設立中繼市場

桃園市長張善政到南門市場了解災損情形。(圖/吳詠平攝)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者吳詠平

桃園市桃園區南門市場昨(5)日晚間一場大火燒毀數百攤位，市長張善政今日上午8時許到現場了解災損情形，攤商透過里長和自治會向市長表達後續經營上的擔憂，張善政當場指示會尋找地點設立中繼市場讓攤商生計不中斷，也會對其他傳統市場進行消防安檢，避免再發生。

桃園區南門市場存在多年，是桃園區主要的傳統市場，昨晚一場大火燒毀約2/3外攤。(圖/吳詠平攝)

桃園區南門市場存在多年，是桃園區主要的傳統市場，昨晚一場大火燒毀約2/3外攤，讓南門市場幾乎失去功能。上午市場外文化街上依舊有許多人車，但大家幾乎都是來看市場燒成怎麼樣，購物的人相對少，民眾臉上盡是不捨，也有不少攤商來整理還堪用的東西。

南門市場大火造成數百個攤位燒毀。(圖/吳詠平攝)

張善政上午來到市場勘災，消防局長龔永信向市長報告時提到，燃燒範圍在文化街上的外攤，昨晚到場的消防人員以外攤四周通道南昌街及南昌東、西街建立防火牆，限縮火勢範圍，因此市場內的公有市場部分影響較小，還能正常營業，不過仍造成數百個攤位燒毀。現場疏散一名男子，並無任何人員傷亡。

許多攤商的生財工具付之一炬。(圖/吳詠平攝)

南門市場自治會長和當地里長向張善政反映，攤商擔心後續經營的問題，尤其快要過年了，張善政表示，已指示經發局召集區公所和相關單位研擬補助的可能性，在重建未完成前，市府會嘗試尋找設立中繼市場的地點，讓攤商可以繼續營業。張善政表示，也會要消防局對市內其他傳統市場再次進行消防安檢。

南門市場外攤部分則因為外拉電源線再加上設備老舊，可能是這次火災的原因。(圖/吳詠平攝)

據悉，南門市場公有部分上個月才通過消防安檢，而外攤部分則因為外拉電源線再加上設備老舊，可能是這次火災的原因。消防人員到場時面文化街的攤位已經全面起火，火勢從屋頂往後面南昌街方向延燒。