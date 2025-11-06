桃園南門市場暗夜火！ 濃煙籠罩街道 爆炸聲不斷

南門市場陷入火海中，火勢驚人。（圖／東森新聞）





桃園南門市場，昨天深夜發生嚴重火警，巨大濃煙竄出，瀰漫到一旁街道，連電線都受波及，不斷爆出火光，熊熊烈火猛烈狂燒，竄出巨大濃煙，火勢不斷蔓延，甚至電線爆出巨大火光，直接墜落在地，一旁打火弟兄，嚇到立刻閃躲。

事發在5號晚間，桃園市南門市場，因為不明原因起火燃燒，市場攤販各式設備鐵皮屋，被火舌吞沒，周邊住戶嚇到跑出家門。

周邊住戶：「每一家都有瓦斯桶啊，這裡是市場ㄟ，因為也有人做吃的啊，做吃的一定會有瓦斯。」

周邊住戶vs.記者：「下午四點還有一些清潔人員在，清潔人員還會在，啊生意人應該都在2點左右，（下午兩點就離開了？）對對對。」

從至高點鏡頭來看，南門市場陷入火海中，濃煙不斷飄散到一旁街道，馬路上可見明顯煙塵，當地也發出緊急通報，要求里民盡速關閉窗戶，避免吸入濃煙，就擔心火勢持續蔓延，消防弟兄跟時間賽跑灑水灌救。



據了解南門市場，深夜起火燃燒，目前沒有人員受困，受驚嚇的住戶攤商，只盼盡快找到起火原因，盡快重建市場回到過往。

