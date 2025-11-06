桃園南門市場暗夜祝融 豬肉攤商苦嘆：豬肉才要解禁又遇大火

桃園南門市場5號晚間的火警來得又猛又急，迅速從起火點向外蔓延，目前初估就有多達50個攤位受損，其中，一間豬肉攤的老闆日前才因為非洲豬瘟疫情改賣鴨肉，沒想到現在又遇上火災，苦嘆都沒得做了！

豬肉攤老闆說，昨晚聽到火警消息後，心慌趕抵現場，救出一半的豬鴨貨品，另一半全損失了，擔心到現在都還沒睡！老闆無奈感嘆，日前才因為豬瘟疫情才賣薑母鴨，沒想到終於等到豬肉解禁，又遇上了大火，現在都沒得賣了，只能被迫休息，粗估要休息一週，損失20、30萬。

