桃園南門市場歷經大火「即將回歸」 臨時市場1/20開始進駐

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市南門市場去年11月5日深夜大火，燒毀區域已完成拆除，正在搭建臨時市場，市長張善政今(7)日主持市政會議宣布，「南門市場回來了！」臨時市場預計1月20日開始讓攤商進駐，27日全面進駐完成，趕在農曆年前受災攤商重新營運沒有問題。

張善政表示，南門大火後市府允諾讓受災攤商於農曆年前恢復營運，不要因火災關係錯過一年間最大的採買潮，南門市場被燒毀後，市府決定採用鋼構設計，在復原重建上是最快的工法，臨時市場完工後預計1月20日開始讓攤商進駐，27日前完成全面進駐，讓市場能趕在農曆年前順利運作。

張善政提到，「重建過程相當不簡單」，中間還歷經颱風來襲考驗，後續從結構技師與建築師進場鑑定、拆除受損建物、清運廢棄物，到3週內完成未受損區域復電，每一步都需要高度專業與複雜的協調，市府各局處前後也召開了數十場協調會、地方說明會，與攤商、周邊居民溝通細節。

張善政表示，感謝第一線同仁日夜趕工的付出，也感謝所有南門市場的夥伴願意相信市府，一起度過這最艱難的一關，他也請經發局在臨時攤位營業後，辦理年節相關行銷活動，帶動市場消費人潮，更重要的是，這次事件也有機會重新檢視傳統市場的安全問題，不論是結構安全、消防、用電等環節，將持續宣導、逐一盤點並改善，除了重建南門市場，也儘量把潛在風險降到最低。

市長張善政7日主持市政會議宣布，「南門市場回來了！」。(記者鄭淑婷攝)

