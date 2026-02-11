桃園南門市場浴火重生 張善政：找回年節熱鬧氛圍

桃園市長張善政主持市政會議。圖：市府提供

桃園市長張善政今（11）日上午主持市政會議時表示，農曆春節將至，南門市場是許多桃園人過年採買年貨的重要去處，也是不可或缺的年節記憶。昨日張善政特別前往南門市場發送福袋，向攤商及市民拜早年，現場人潮與買氣相當熱絡，部分攤商也反映人潮為平日的2至3倍，顯示市府近期在市場環境、動線及停車等方面的調整，已有效提升整體採買的便利性與舒適度。

張善政表示，南門市場歷經火災後的重建過程，市府在短短2個多月內，召開多次跨局處協調會議，全力推動重建與復原作業，他也多次親自前往現場視察，傾聽攤商需求，感謝攤商在重建期間的體諒與配合，讓市場得以逐步回到正軌。

張善政指出，南門市場不僅是市民日常採買的場所，更承載許多桃園人的生活記憶與情感連結，如同一個熟悉的「家」，邀請市民朋友在春節前夕走訪南門市場，多採買年貨，以實際行動支持攤商，一同找回熱鬧溫暖的年節氛圍。

