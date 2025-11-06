桃園南門市場深夜陷火海！張善政曝慘重災情
[NOWnews今日新聞] 桃園市桃園區南門市場一座鐵皮建築昨（5）日晚間9時許發生火警，消防局獲報後，立即派出37車、79人到場搶救。市長張善政於今（6）日清晨發文表示，經搶救後於當晚11時50分控制火勢，初步研判市場約有三分之二區域受損，災情嚴重。
張善政今發文指出，南門市場昨晚間發生火警，火勢一度猛烈，消防局第一時間封鎖周邊並全力搶救，避免延燒。而他在接獲通報後，隨即指示消防局強化救援，同步啟動跨局處應變機制，由警察、環保、經發等單位掌握現場安全與後續復原狀況，並特別叮嚀所有人員注意自身安全。
張善政提到，經過數小時搶救，約於昨晚23時50分控制火勢，初步研判，市場約有三分之二區域受損，情況相當嚴重，他已要求經發局與區公所明早召開緊急會議，盤點受災攤商，整合各局處資源，研擬中繼與重建方案。
張善政說，感謝消防同仁與所有第一線人員整夜投入，真的非常辛苦！也請市民朋友配合封鎖管制，暫勿靠近現場，並注意空氣品質。南門市場陪伴許多桃園人長大，如今被火焰吞噬，令人相當不捨；待現場安全無虞後，市府會盡速釐清受損情況，全力協助攤商度過難關。
