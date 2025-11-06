桃園南門市場深夜驚傳火海！黑煙狂竄、瓦斯氣爆零星炸聲 攤販血本全失

桃園南門市場深夜火海濃煙狂竄飄40里，魚販百萬漁獲付之一炬。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市南門市場5日晚間9時許驚傳大火，猛烈火勢伴隨連續爆炸聲，濃黑煙柱高聳如巨型煙囪，異味迅速擴散至周邊40個里，造成當地居民驚慌，桃園市消防局接獲通報後，立即派出多個分隊趕赴現場馳援，並呼籲民眾關閉門窗以避免吸入濃煙。火勢於今日凌晨1時20分左右才完全撲滅，所幸無人傷亡。

據了解，南門市場是桃園市規模最大的傳統市場之一，火災影響約三分之二的區域。起火點位於市場1層的鐵皮結構建築，火勢猛烈且現場有瓦斯管線，導致過程中出現零星氣爆，據目擊民眾表示，部分攤販在發現火災後急忙趕到現場，眼見自己辛苦進貨的漁獲、貨物瞬間付之一炬，忍不住當場痛哭。

市議員黃瓊慧持續透過社群平台更新現場情況，她坦言：「看到市場燒到剩下骨架，心中真的五味雜陳」，並感謝消防人員全力搶救；同時，她表示將協調經發局協助受災攤販度過難關。

火災造成的濃煙與異味影響範圍廣達桃園區、中壢區、八德區共40個里，當地環保局呼籲居民盡量待在室內、關閉門窗，必要外出需佩戴口罩，敏感族群特別注意防護，以減少空氣汙染對健康的影響。

