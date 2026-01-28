桃園南門市場火災後重新裝修 市場攤鋪全數完成點交

市場裡買氣旺，客人紛紛回籠，桃園市桃園區南門公有零售市場去年11月5日晚間發生大火，市場攤、鋪位復原工程已全數完成點交，共有42攤、鋪位陸續營業中。

攤商林女士表示，「生意好呀，今天有比較差啦，六、日那兩天和昨天也很好啦，他改好了很乾淨、很滿意啦！」

攤商林小姐指出，「現在路那些都比較寬，大家走路那些、購物都會比較方便，然後燈光也比較明亮。」

攤商萬先生認為，「重新做了之後真的好很多，而且動線跟乾淨度都差很多，真的很棒，有乾淨客人會進來，還是有差啦！客人多大概1成多吧。」

攤商大讚市場復原規劃很棒，整體市容和使用品質都有明顯改善。經發局表示，同步完成市場周邊環境改善工程，包括重劃道路標線、動線，兼顧行人通行安全，也提升排水溝效能，降低積水風險，並加設燈光設備，強化照明功能等。

桃園市經發局市場科長陳慶仁說明，「我們新增了19攤的攤位，讓原本在文化街南昌西街、南昌東街的攤販能夠進到南門市場這個大家庭。」

另外在地上寫著禁止設攤，除了強化公有攤區管線的安全係數，外攤區也將逐步整頓。不過考量外圍攤商安置需求，市府也新增19格臨時攤位，採取公開抽籤，預計31日前完成簽約及搬遷作業。

