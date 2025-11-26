桃園南門市場火災後，市府完成全數攤位通電。（桃園市經發局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市南門市場五日發生火災後，為協助災損區攤商儘早恢復營業，市府跨局處全面動員，除優先拆除嚴重受損區域外，並同步協助受影響攤商恢復用電。經發局、桃園區公所及台電三方多日通力合作、加班趕工，二十六日完成全數攤位通電。

經發局市場科長陳慶仁表示，南門市場復電作業分三階段進行。第一階段於上週協調台電率先完成外圍公攤區四十八至五十一號、二十三至二十七號攤位通電；第二階段則完成市場中央區（五十九至八十八號豬肉攤區）的檢測並恢復電力；第三階段為災損最嚴重的燒毀區，相關台電報裝程序二十六日完成，同步完成電表箱安裝，待後續重建完工即可全面恢復供電。

為加速讓攤商恢復營運，市場科同仁全力投入復電協調與現場執行，幾乎每天工作至深夜。二十五日晚間亦持續在現場確認接電狀況，直至晚間十一時許才確認二十六日可順利全面復電，盼以最快速度協助攤商重返工作崗位。

經發局指出，目前南門市場災損區拆除工程進度超前，預計十二月六日完成拆除後，隨即啟動重建規劃作業，期望協助受災攤商在明年農曆年前恢復營運。