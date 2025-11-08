桃園南門市場火災財損 市府統一協調鑑價師評估
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區南門市場5日深夜發生火災，造成百餘攤位被燒毀，其中51攤為公有市場攤位，桃園區公所有投保，經濟發展局邀請保險公司人員進場討論相關理賠事項，至於攤商涉及裝潢與設施設備等項目理賠，針對財損部分，將由市府統一協調鑑價師進行評估，另外結構技師初步鑑定部分結構危險區域，已經拉起封鎖線嚴禁進入。
經濟發展局長張誠今早在南門市場自治會長鄭秀美陪同下前往了解市場狀況，由於適逢週末，南門市場還是有營業，也湧入不少購物人潮；鄭秀美也感謝市府後續動作迅速，包含水電、結構技師進場、火調時間縮短等，但外傳南門市場付諸一炬無法營業，攤商都很著急，希望市府不要鬆懈，越早讓攤商復業越好，畢竟有的攤商已經生活困頓。
張誠表示，在火災現場部分，針對結構技師建議，結構嚴重毀損區域已經拉起封鎖線禁止擅自進入；至於非封鎖線外區域雖暫無立即性危險，但仍採管制方式，今下午4點前開放攤商進場取回個人物品，結構技師會在最短的時間內提出報告，作為後續處理依據；考量災後現場環境與衛生安全，環保局於6日已派員執行周邊消毒作業，今日也加派人力進行現場垃圾清除與環境整理，確保市場周邊環境整潔安全。
張誠也提到，目前盤點的中繼市場有南門公園、文化街、新永和市場與文昌公園對面停車場(新民大樓基地)，目前尚與攤商討論中；其中以新永和市場有現成的水電設施與管理團隊，攤商若選擇此處做為暫時安置地，復業時間最短。
更多自由時報報導
鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸
黃仁勳快閃台南莉莉水果店！老闆曝「BOSS通關密語」成趣談
其他人也在看
南門市場重建進度受關注 凌濤批綠營火場直播失當干擾救災
國民黨籍桃園市議員凌濤今(8)日於臉書發文表示，南門市場火災發生後，市府、攤商及各界積極提出補償方案與重建規劃，他與辦公室主任同步在議會研究可行方案，並參與攤商自救會座談，傾聽意見並督促市府回應，確保受損攤商能獲得妥適保障。他強調，救災及重建都應尊重專業、強調效率，盼市府能以最快速度提出中繼與重建時桃園電子報 ・ 14 小時前
桃園南門市場自救會 盼管制外攤
桃園南門市場5日晚間發生火警，三分之二攤商被影響，總計51攤燒毀，自治會7日舉行災後緊急協商自救會議，桃園市經濟發展局表示，水電安全檢查及結構技師已進場，最高指導原則是讓所有攤商盡快復業，力拚農曆年前恢復營業。中時新聞網 ・ 23 小時前
現代人長期「報復性熬夜」 陸男打遊戲釀禍智力退化僅3歲童
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導「報復性熬夜」成為不少上班族的生活習慣，但危險性遠超想像。中國一名30歲男子因長期熬夜打遊戲，竟誘發嚴重腦膜炎合...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。（圖／民視新聞）一肩挑起裝滿漁獲的扁擔，2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。而綠營三位選將活動中互動熱絡，私底下也都積極布局黨內初選，兄弟登山各自努力。立委邱議瑩說，收到很多市民朋友給的加油跟鼓勵，也希望能不負眾望、拔得頭籌，最後贏取最後黨內初選的勝利。民進黨高雄市長黨內初選熱度升溫，根據綠營內部流傳的11月最新民調，4位爭取提名的立委分別對上國民黨的柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分別以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%，幾乎是誤差範圍內，幾通電話就可能翻盤。邱議瑩認為，民調都當作參考基準，還是要持續努力，甚至要擴大領先範圍，領先的幅度。賴瑞隆則是表示，民調都納入參考依據，做的不夠的部分會持續來加強。民進黨選選將對上國民黨柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分居以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%。（圖／民視新聞）邱賴兩人在台下偶有互動，只是雙方支持度伯仲之間，邱賴對決態勢儼然成形，市長陳其邁則是有信心，明年一月的黨內初選，會是一場君子之爭。2026年高雄市長選舉，民進黨內初選腳步接近，邱議瑩的民調急起直追，爭取最終出線，迎戰國民黨的柯志恩。原文出處：2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大 更多民視新聞報導柯志恩最新民調全輸！高雄4綠委「這2人僅差1.7%」 陳其邁說話了力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業大海開吃彌陀虱目魚文化節海派登場 陳其邁推薦海口澎湃美味與魅力民視影音 ・ 11 小時前
桃園南門市場大火召開自救會 盼市府代位求償
桃園南門市場5號晚上發生嚴重火警，烈焰燒毀了約5分之2個市場。而災後復原第二天，自治會在今（7）天召開災後緊急協商自救會，要求外圍攤商擺攤要合乎安全法規，並要求市府代位求償，希望最晚農曆過年前可以恢復台視新聞網 ・ 1 天前
金融博覽會首設虛擬資產專區 教民眾安全投資
（中央社記者潘姿羽台北8日電）虛擬資產可帶來龐大的獲利機會，卻也伴隨高風險。台灣虛擬資產合法業者藉著台北國際金融博覽會合體登場，不只在金博會首度設立「虛擬資產專區」（VASP專區），也帶領民眾了解合法平台與安全投資，提升大眾對虛擬資產的正確認知。中央社 ・ 13 小時前
雙11「萬元商品」排行榜曝！踹飛北捷嬤「三宅一生」登前10名
【記者莊偉祺／台北報導】雙11開跑，適逢普發萬元帶動買氣，電商最新公布「萬元商品」排行榜，前10名包含Switch 2以及踹飛北捷嬤台大高材生所提的三宅一生等精品都出現，同時黃金商品也受歡迎。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
桃園南門市場大火 民進黨議員籲市府全面盤點攤商消防安全、電線設備
桃園市議會今(7)日進行市政總質詢，民進黨籍市議員黃瓊慧、許家睿、李宗豪針對5日晚間桃園區南門市場發生大火一案聯合質詢，要求桃園市長張善政積極督導市府相關單位，全力協助攤商度過難關，同時盤點檢查全桃園市場消防安全，輔導攤商更換電線等設備。 黃瓊慧表示，感謝消防局和警察局漏夜救災和指揮現桃園電子報 ・ 1 天前
「騎遇福爾摩沙」開騎 3成車友來自海外
（中央社記者余曉涵台北8日電）一年一度的「騎遇福爾摩沙」（Formosa 900）今天出發，今年共有1268名車友參加，其中30%為來自海外的車友，外籍參與人數達381人。中央社 ・ 10 小時前
ITF旅展桃園館登場 觀光大使葉舒華助陣推廣旅遊與美食
記者王誌成／台北報導 「二０二五ＩＴＦ台北國際旅展」於十一月七日至十一月十日在台北南…中華日報 ・ 16 小時前
桌球》歷經5天18戰體能考驗 馮翊新第7度領到國手當選證書
世界排名53的合庫好手馮翊新在歷經5天、18場激戰後，今天在115年度中華桌球排名資格賽男子組第四次賽衝關賽以直落三擊退八馬國際王冠程，連續3年入選國手，也是生涯第7張國手當選證書。大葉大學體育館對馮翊新來說一直是個心結，3年前他就是在這個場地鎩羽而歸，中斷連續4年當選國手的紀錄，去年排名資格賽重回自由時報 ・ 11 小時前
基隆國際移民生活節登場 基警宣導防詐與多元共融
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市政府11月8日於基隆城際轉運站舉辦「2025基隆國際移民生活節」，以「靠岸・ […]民眾日報 ・ 11 小時前
強化桃園第三航廈邊境防疫 卓榮泰：對國人採「零信任」態度
桃園機場第三航廈北廊廳將在下個月營運，行政院長卓榮泰今（8）日前往視察強調，未來邊境防疫有四大要求，包括X光設備運作正常、人力補充加強、檢疫犬安全上場，以及讓所有違規物件、行李與人員無處可藏。卓榮泰特別呼籲，對於進出的所有國人要採取「零信任」態度，絕對要零信任才能徹底防護國家安全。中天新聞網 ・ 12 小時前
振聲高中60週年校慶 桃園市長肯定辦學成果卓著
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（8）日上午前往桃園區，出席「振聲高中60週年校慶」。張善互傳媒 ・ 9 小時前
鳳飛飛故鄉！桃園花彩節登場 巨型帽子、熱氣球7大打卡區一次看
【緯來新聞網】由桃園市政府主辦的「2025花彩節」於11月1日（星期六）熱鬧登場，地點位於大溪月眉休緯來新聞網 ・ 14 小時前
ITF旅展》星宇航空「全航線85折起」！攜手星野集團「機加酒」2萬有找
星宇航空（2646）今年以「穿越未來之門，啟航無限可能」為主題參加2025 ITF台北國際旅展（11月7日至10日），打造沉浸式體驗展區，結合「SNOOPY星際漫遊」主題航班設計與未來旅程概念，展現品牌從機上服務延伸至生活體驗的完整旅遊生態系布局。現場以玫瑰金、曜石灰與金屬銀打造低調奢華氛圍，並懸掛象徵無限循環的莫比烏斯環，呼應品牌強調的「飛行無限」概念。......風傳媒 ・ 11 小時前
有機生活日中興大學登場 90個攤位展售多項農產品
（中央社記者趙麗妍台中8日電）農業部農糧署今天輔導國立中興大學舉辦「2025有機生活日」活動，以「水果小鎮出任務．拾起有機回憶」為主題，設有90個攤位展售多樣有機農產品，讓民眾體驗有機農業的多元樣貌與魅力。中央社 ・ 11 小時前
鄭麗文曝進國民黨第一件事 國共和解 為白色恐怖受難者平反
國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，特別提早10分鐘到場，與在場的受難者家屬一一致意。不過整場活動因中共地下黨員及情報人員吳石也在追思名單而惹議。鄭麗文特別發表20分鐘演說，控「綠營側翼的各種詆毀扣帽，不是新聞」，並強調「在台澎金馬這片土地裡頭，每個人都不需要為政治信仰付出青春生命的慘痛代價，這是民主轉型後最基本的權利，也是我們的底線。」中時新聞網 ・ 11 小時前
桃園交流賽》台灣大賽冠軍桃猿對上金鷲 雙方公布先發投手！
台灣大賽冠軍隊樂天桃猿明天將強碰日職樂天金鷲，將推派林子崴對上大内誠弥。金鷲隊總教練三木肇也預告，蕭齊和宋家豪將會上場。自由時報 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前