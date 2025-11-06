桃園南門市場火警攤商受影響 市府推4措施救助

桃園區南門市場5日晚間發生火警，包含外圍攤販受災達數百攤，昨天未受波及的攤商仍照常營業。（圖／中國時報賴佑維攝）

桃園市桃園區南門市場5日晚間疑似電線走火發生火警，三分之二的攤位、數百攤商受影響。桃園市府推出4措施，包含主動聯繫攤商提供急難救助方案、免收1個月攤位使用費、設置中繼市場，並對桃園所有市場消防安檢，至於南門市場要重建還是修復仍需要評估。

南門市場有超過60年歷史，是桃園區重要的傳統市場，5日晚間疑似外圍攤販的冰箱附近電線走火，火勢一發不可收拾，幾乎燒毀三分之二的市場。經統計市場內部49攤位受到影響，若加上外圍攤販，受損達數百攤，所幸消防隊員積極布置水線，阻止火勢延燒市場後方區域，未被波及攤位6日仍正常營業。

廣告 廣告

市長張善政6日早上前往會勘，指示減免使用費等4措施處理，經濟發展局跨局處討論應變，將由消防局火災鑑定後，再辦理市場結構公安檢查，確定安全後才能復業。市府也評估中繼市場地點，並主動通知受害廠商，若影響生計可向區公所申請急難救助。11月不收攤商使用費，全面啟動公、民有市場消防安檢。至於市場未來採重建還是修復，仍需要評估。

公有南門市場自治會會長鄭秀美表示，火災全毀約30多攤、半毀10多攤，若再找中繼市場恐怕要花很多時間，希望原地整理，大家一條心，很快就能恢復營運，因年節將至，希望能在過年前修復完畢。另攤商也將在南門活動中心召開市場災後緊急協商自救會，協調後續處置方式。

國民黨市議員凌濤表示，南門市場是全桃園最有人情味的市場，未來希望補貼、補償，選址中繼場域及市場重建都要盡快提出方案，要求桃園市府參考台北南門市場案例重建。

民進黨市議員黃瓊慧指出，中壢環中市場火災後，桃園南門市場又發生火災，顯示傳統市場的消防與電力仍有安全隱憂，市府應全面盤點市場電線配置、消防設備與逃生動線，防止悲劇再發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女兒邀跳舞「媽媽竟讓他當爸」！43歲母竟與14歲舞伴產子 DNA揭驚人真相

遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦

太子集團「爆乳特助15萬交保」燦笑離開 網嘆：社會觀感很差