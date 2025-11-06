桃園南門市場火警衝擊數百攤 安置地點盤點中

桃園市桃園區南門市場5日晚間疑似電線走火發生火警，幾乎達3分之2攤位、數百攤商受影響，桃園市消防局火調科人員6日早上前往鑑識。（賴佑維攝）

桃園市桃園區南門市場5日晚間疑似電線走火發生火警，幾乎達3分之2攤位、數百攤商受影響。桃園市經濟發展局6日主持跨局處會議，將全面盤點桃園市市場消防安全，南門市場將等消防鑑識後請結構技師檢查建物是否安全，安置地點還在盤點中。國民黨桃園市議員凌濤則希望重建能從優、從速，盡快讓市場恢復榮景。

桃園市經發局副局長陳炳仲表示，經過跨局處協調會議後，立即針對境內市場消防安全檢查，避免類似狀況發生。此外南門市場消防鑑識還在進行中，後續會請結構技師確認南門市場是否安全。能否繼續營運，一定要確保安全優先。若沒有問題，其他攤商就可以繼續營業。其他攤商就尋求安置的可能性，目前還在盤點中。如果經濟真的受到影響，生活陷入困頓，社會局也提供急難救助，可以向公所申請。經發局也在討論是否專案補貼，不過還需要評估以及尋求法令依據。

桃園市桃園區南門市場5日晚間疑似電線走火發生火警，幾乎達3分之2攤位、數百攤商受影響，桃園市消防局火調科人員6日早上前往鑑識。（賴佑維攝）

國民黨桃園市議員凌濤表示，南門市場是全桃園最有人情味的市場，事發第一時間打給張善政團隊，他也非常心疼所有老桃園人。未來希望補貼、補償還有中繼場域的選址、市場重建都要有非常快速的方案。凌濤說，非常感謝消防同仁徹夜努力救災，他也要求桃園市府參考台北南門市場案例重建，希望未來更可以超越，無論是綠建築、環境友善。對市場不幸發生意外，希望經發局應變會議後，能從優、從速。

公有南門市場自治會會長鄭秀美表示，主要是外攤發生火警，延燒到內攤，加上5日晚間風大，往市場內部吹，目前估計約40多攤受到影響，全毀約30多攤、半毀10多攤。她說，市場10月才完成消防驗收，沒想到發生意外。鄭秀美也提到，若再找中繼市場恐怕要花很多時間，希望原地趕快整理，大家一條心，很快就能恢復營運。也因為年節將至，希望能在過年前修復完畢。

