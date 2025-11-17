桃園南門市場災損區域啟動拆除作業 周邊實施交管非火損攤商正常營業
南門市場火災後續復原作業持續推進，17日為災損區域拆除工程第一天。市府提醒，拆除期間文化街(三民路－南華街)、南昌東街及南昌西街路段於114年11日17日至12月6日實施交通管制，請民眾配合現場指引，避免進入施工區域，以維護自身安全；周邊攤商亦請留意相關公告並配合作業調度。
市府17日上午7點啟動應變中心（聯合稽查小組）相關作業，包含成員集合、行前會議及現場確認，並同步展開文化街圍籬架設、拆除作業及聯合稽查，以確保施工安全與作業順利推進。
拆除期間，建管處負責災損建物拆除與圍籬設置；警方維持周邊秩序並加強取締妨礙交通及道路違規佔用；環保局執行廢棄物清運及環境稽查；養工處負責道路固定式障礙物清除作業；交通局依現場需求調整路型並設置交管牌面；區公所則協助公告張貼、民眾溝通及輿情處理，以維持施工安全與周邊秩序。
市府提醒民眾，拆除工程進行期間請配合交管措施，同時也呼籲民眾及攤商切勿違規停放汽、機車，以免影響作業動線與工程車輛進出；有停車需求民眾，車輛可停放至南門停車場及文昌公園停車場，共同維持周邊交通順暢。另拆除工程期間，南華街（中山路－中華路）汽車格將開放機車臨停共用，開放期間仍維持汽車收費方式。
針對民眾關心拆除工程是否會影響市場營業狀況，經發局也特別澄清，本次工程僅影響受損攤位，其餘攤商仍正常營業。
市府再次呼籲民眾與攤商共同配合，讓拆除作業順利完成，也將以最快速度推動後續重建工程，協助南門市場早日恢復正常營運。
