桃園南門市場災損區域展開拆除 採原地復原重建

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市南門市場今天展開災損區域拆除工程，桃園市經發局表示，拆除完成後將採「原地復原」方式重建，重建工程預計明年1月初完成，期間將補貼停業攤商，每攤補助3萬元。

桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，南門市場今天起展開災損區域拆除工程，拆除期間文化街（三民路－南華街）、南昌東街及南昌西街路段於11月17日至12月6日實施交通管制，市府上午7時啟動應變中心（聯合稽查小組）相關作業。

經發局說，對於民眾關心拆除工程是否影響市場營業，經發局特別澄清，拆除工作期程估計需2到3週，預計12月6日進行重建工程，將採「原地復原」的方式，攤商原來在哪邊做生意，就直接在原地回復，重建工程預計12月底到明年1月初完成。

經發局指出，考量中繼市場尋覓地點不易，重建期間將請攤商暫時停業，並依桃園市政府天然災害救災經費處理及查報作業要點，專案核准補貼攤商，每攤補助新台幣3萬元，估計符合資格約有43攤，但仍需視拆除工程會影響的攤商數來決定。拆除期間提醒民眾及攤商配合相關措施，維持施工安全與周邊秩序，協助南門市場早日恢復正常營運。

桃園市南門市場5日晚間發生大火，有數百攤位受影響。桃園市政府12日曾表示，僅會針對「受損攤位」執行拆除作業，未受損攤位仍會繼續營業。（編輯：李錫璋）1141117