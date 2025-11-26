桃園南門市場災損區拆除進度超前 全數攤位復電

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市南門市場5日發生火災，為協助災損區攤商儘早恢復營業，市府除優先拆除嚴重受損區，在經發局、桃園區公所及台電通力合作、加班趕工，今天完成全數攤位通電。

桃園市政府經濟發展局下午發布新聞稿表示，復電作業分3階段進行。第1階段上週已協調台電，率先完成外圍公攤區48號至51號、23號至27號攤位通電；第2階段則完成市場中央區，59號至88號豬肉攤區的檢測恢復電力；第3階段為災損最嚴重的燒毀區，台電相關報裝程序已於昨天完成，並同步完成電錶箱安裝。

廣告 廣告

經發局說，為了讓攤商儘早恢復營運，市場科人員近日來全力投入復電協調與現場執行，昨晚也持續在現場確認接電狀況，直到晚間11時許才確認今天可順利全面復電。目前南門市場災損區拆除工程進度超前，預計12月6日完成拆除後，隨即啟動重建規劃作業，期望協助受災攤商在明年農曆年前恢復營運。

經發局提醒民眾，到南門市場採買，汽機車須停放於停車格內，切勿違規停車，周邊店家及攤販勿占用道路避免影響交通動線，警方將持續加強勸導與取締，呼籲大家共同配合，維持市場周邊良好的停車與行路環境。（編輯：李錫璋）1141126