桃園南門市場臨時市場今起點交 1/28全面恢復營業

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市南門市場大火燒毀區域已完成臨時市場搭建，今(20)日下午開始陸續點交，也保留部分攤位安置市場周邊攤商，桃市府經濟發展局表示，預計1月27日完成施工圍籬拆除，南門市場將於1月28日起恢復全面開放，受災攤商可以趕在農曆春節前重新營運，也儘早讓市場找回原有的採買人潮。

南門市場有逾60年歷史且是桃園區歷史最悠久的傳統市場，去年11月5日深夜發生大火，精華區域被燒得面目全非，桃市府著手進行重建工程，同時一併整頓市場周圍道路，經發局表示，市場攤位復原工程自去年12月27日起進場施作，今日至1月27日完成設置作業，並自今日下午起陸續辦理點交，共計有42個攤舖位，攤商完成點交後可開始佈置，水電等工程也在持續中，預計1月27日全面撤除施工圍籬，1月28日起恢復全面開放，提供民眾前往採買。

桃市府在重建南門市場之際，也一併整頓周邊道路，一度引發攤商抗議，經發局表示，考量周邊攤販的安置需求，市府同步規劃在市場新增19個臨時攤位，並採抽籤方式辦理，以確保程序公平、公正及透明，將於1月底前完成抽籤、選位及簽約等相關作業。

受災攤商表示，火災後就一直休息到現在，原本沒預期這麼快就能回去做生意，甚至趕得上農歷春節旺季；另有外圍攤商說，災後市場人潮明顯降低，即使沒受到火災波及的攤商，生意也受到不少影響，更有攤商乾脆遷離原有位置，改到市場附近另覓處所營業，希望全面恢復營業後，能儘快恢復往日榮景。

市長張善政也在臉書宣布南門市場回歸時間，並強調市場修復只是第一步，更重要的是把結構、消防、用電等該補的漏洞補起來，讓攤商不用再提心吊膽。

