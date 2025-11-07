桃園南門市場自救會 盼管制外攤
桃園南門市場5日晚間發生火警，三分之二攤商被影響，總計51攤燒毀，自治會7日舉行災後緊急協商自救會議，桃園市經濟發展局表示，水電安全檢查及結構技師已進場，最高指導原則是讓所有攤商盡快復業，力拚農曆年前恢復營業。
南門市場5日晚間疑似電線走火發生火警，原計49攤燒毀，經統計後新增2攤共51攤，7日自救會議經發局副局長陳炳仲列席。
陳炳仲說明，目前火場仍在鑑識中，已把鑑識時間從1個月縮短到7天，市府最高指導原則是盡快復業，但一定要確保結構、用電安全，水電師傅、結構技師已到場體檢，需先確認鐵棚及其他結構能不能使用，若經判斷有風險就需要拆除。
陳炳仲說，市府目前評估「中繼」與「臨時復業」2方案，前者需要找到中繼地點，若選擇一旁南門公園，需考慮適法性問題。若攤商無法接受中繼方案，可考慮拆掉毀損的鐵皮結構後，再以簡易帳篷遮風避雨，並提供水電，就能先讓攤商做生意，這些都還要先等專家鑑定後再與自治會討論，希望農曆年前讓大家復業。
自治會長鄭秀美表示，外圍攤商沒有做好消防安全，導致市場內部攤商受影響，呼籲市府應該協助求償。她說，外圍攤商一定要有管理人，需要公權力介入，也拜託民代若外攤無理請求幫忙不要協助。
南門市場自治會總幹事郭添成表示，外攤違規部分不少，甚至瓦斯桶放在消防栓旁邊，還找水電工拉2、30公尺長電線，的確有安全疑慮。市場是大家的，不是個人在使用，應該遵守規定。
攤商也陳情，指外攤有違法就應該取締，市場這次也要連同周邊一起整理，而不是讓不用繳規費、清潔費的外攤賺走生意，再次拜託民代支持。更有攤商痛批，質疑外攤亂放瓦斯桶，勸說雖會收斂，但沒多久又回復原狀，「互相不是這樣啦」！
