桃園南門市場被燒毀 凌濤籲比照台北南門市場重建

桃園市南門市場5日晚間發生火警，造成上百個攤位遭燒毀。 圖：凌濤/提供

[Newtalk新聞] 桃園市南門市場昨晚發生火警，出動35輛消防車、2輛救護車共79名救難救護人員投入搶救，但市場約3分之2區域都受到波及。桃園市議員凌濤今（6日）喊話，桃園市長張善政今早已啟動局處的災後重建會議，他要求桃園市政府參考台北南門市場的案例來重建。

凌濤表示，桃園最有人情味的南門市場，昨夜發生大規模火災，超過一半以上損毀，攤商生計受阻，他上午在市場自治會、消防局長、經發局長陪同之外，把南門市場受損區域走一圈，因為仍在火場鑑定，商家還沒辦法進入盤點財損，都非常焦急，他們感到心疼，也把資料傳達市政府，讓市府即時掌握民意。

凌濤表示，桃園市長張善政所帶領的市府團隊，密切關注動態，今早隨即啟動跨局處的災後重建會議，他也要求針對補貼補償、中繼市場設立、原址重建立即提出解決方案，必須從優從速，回應攤商立即面臨的生計損失。

凌濤提到，南門市場原本的風貌是他們共同的回憶，現在的重建則是發展民生經濟、觀光重要的開始，台北南門市場也曾面臨老市場再生，結果更新後成為熱門觀光景點，現在是最現代化的老市場；他們希望桃園的南門市場未來是北台灣的觀光潛力，以最現代的場域，回復最傳統的老味道。

媒體問及，有攤商前天才進上百萬元漁獲，受損慘重，會不會希望後續補助盡快處理？凌濤回應，他建議桃園市經發局應變會議，不只要討論未來重建的補貼，針對現有的財損，都要一併納入討論。從優、從速，這是回應桃園園市民最快的方式。

凌濤也說，真的很感傷，昨天晚上大家心靈都受傷了。所有人在這邊採買南北貨，大家對市場裡米粉湯、香腸攤，都非常熟悉。所以，他要求桃園市府在中繼站的選址跟設立都要用最快的速度，希望傳統的老味道、南北貨能夠趕快恢復風華。

