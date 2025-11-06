桃園南門市場近半攤商遭燒毀 市府研擬中繼與重建方案

熊熊大火猛烈燃燒，桃園市桃園區的南門市場5日晚間9時左右發生重大火警，公有攤商118家燒毀49家，災情相當慘重，有攤商擔心到一夜沒睡，仍擺攤做生意的攤商也感嘆生意大受影響。

攤商鄧先生說：「都被燒掉啦，而且很多器具什麼的有沒有，我自己的生財工具全部都沒了、都燒光了，那上面的屋頂都被燒到空掉了，很嚴重啦，整個晚上沒睡，因為就是很擔心呀。」

攤商呂小姐說道，「也是有影響呀，人比較少出來呀，做不到三分之一啦。」

廣告 廣告

消費者劉小姐表示，「我是很喜歡逛南門啦，真的有點可惜。」

針對南門市場火災，初步調查結果疑似是冰箱後方的電線短路造成的，詳細原因還有待後續釐清。市長張善政一早也到火災現場關心，經發局和區公所也立即召開緊急會議，盤點受災攤商，整合各局處資源研擬中繼與重建方案。

桃園市經發局副局長陳炳仲說明，「等消防鑑定完成之後，我們後續會請相關的結構技師來確定南門市場的結構是不是安全，然後可以繼續營運。」

桃園市長張善政回應，「中繼市場我們會儘快找鄰近的地方，能夠成立一下，讓我們攤商能夠到附近去營業，不要影響到他們的生計。」

經發局表示，火災攤商停收攤位費用，若有影響生活，可向區公所提出急難救濟申請專案補助，目前擇定幾個臨時安置地點，正在評估中，另外也將針對桃園轄內其他公有市場及列管的私人市場，進行全面消防安全檢查，避免類似情事再發生。