桃園南門市場重建臨時市場「回不去」 南昌西街攤販陳情

南昌西街攤販2日向議員李光達陳情，並舉牌抗議市府無視他們已在該處做生意數十年。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園南門市場精華區因火災燒毀大半，如今臨時市場重建完成，緊鄰的南昌西街攤販卻回不去，攤販向議員李光達陳情，今(2)日也在原地舉牌陳情，批市府處理安置過程冷血，無視他們已在該處做生意數十年；桃市府經濟發展局回應，臨時市場安置以原有公有市場攤商為主，考量周邊文化街及南昌東街、南昌西街攤販安置需求，新增19格攤位並以抽籤方式進行，將持續檢視市場周邊及可利用空間，並評估以短期臨時設攤方式，以維持攤販生計。

南門市場火災波及到緊鄰的南昌西街部分攤商，如今臨時市場已完工並點交，除了就地安置原有的內攤攤商，市府另增加19格攤位，提供原本在文化街、南昌東街、南昌西街等路段的攤販抽籤，僧多粥少下，南昌西街攤販幾乎都回不去。

攤販今(2)日在原擺攤位置高舉「市府冰冷公文，不顧百姓生計」、「原址安置、重啟協調」、「未善盡輔導攤商合法責任」、「抗議強制驅離、污名化攤商」牌子，林姓攤販說，他跟媽媽靠著在市場賣魚維生，也都有繳交清潔費等費用，他們認同市府要改善市場環境，但應該要先照顧既有的攤販，而不是趁此剝奪生存機會；張姓攤販說，她在市場賣魚數十年，如今都70好幾了，一把火燒掉市場，市府重建時卻把他們原有的位置重劃，再讓別人一起抽籤，還有孫子要照顧，之後不知怎麼辦。

李光達批，市府安置過程毫不重視市場攤販歷史脈絡，市府既然有心重建並安置攤商，應該要照顧原本就在此做生意數十年者，且攤位規劃明明可以再更多一點，像是南昌西街新劃攤位只剩3、4格，相對南昌東街有7格，而攤位抽籤更被質疑有黑箱介入，抽籤當天甚至有攤販起身抗議。

經發局表示，在南門市場災後即以優先安置原公有市場受災攤商為原則進行規劃，臨時市場攤位優先提供前述攤商使用，至於南昌西街攤販屬市場外圍公有道路用地，並非市場建築範圍內的合法攤位，但安置時仍納入考量其長期實際設攤營業的事實，因此一併規劃19格臨時攤位並以抽籤方式，讓南昌西街、南昌東街及文化街等外圍攤販，均有公平取得攤位的機會，抽籤前已先行辦理登記及資格審查作業，申請者均須提出實際設攤營業佐證文件，如管理費或清潔費收據等，抽籤過程亦邀政風人員到場監督與見證。

經發局表示，目前臨時攤位是否還有第2階段抽籤，須視後續場地條件、公共安全及相關單位評估結果而定，針對尚未取得攤位的南昌西街攤商，將持續檢視市場周邊及可利用空間，並評估以短期臨時設攤方式協助其擺攤，以維持攤商基本生計，相關方案正在研議中；至於攤販質疑南昌西街被臨時市場立柱擋道、攤位規劃減少，是配合臨時市場重建後的結構安全、消防通道及人車動線需求，相關配置都經過專業評估。

攤販質疑市府臨時市場立柱，就擋在南昌西街中間。(記者鄭淑婷攝)

南門市場災後重建臨時市場已完工並點交，攤商陸續回來做生意。(記者鄭淑婷攝)

