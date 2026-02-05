桃園南門市場開市大吉加菜金半小時搶光 19臨時攤位本週五前「來電 」

經發局長張誠5日到南門市場發放加菜金。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園南門公有零售市場火災後重新營運，文化街施工圍籬已全數拆除，桃市府經濟發展局今(5)日舉辦開市大吉集客活動，只要在市場消費就可兌換100元加菜金，發放短短半小時就被搶領一空，另有19個臨時攤位點交1週仍無電可用，經發局表示，因牽電需借道其他攤商，仍需溝通協調，預計本週五就可來電。

桃園南門市場臨時市場重建完成並點交，攤商陸續恢復營業，農曆年前週末假日湧入大量採買人潮，經發局舉辦開市大吉集客活動，今日及6日、10日共3天發放加菜金，民眾於活動期間至市場消費，不限金額，憑商品實體即可兌換100元南門市場買菜金，每日限量200份，每人每日限換1次，兌換時透過身份證號碼把關。

經發局長張誠今與財神爺一起到市場發放糖果，首日發放的加菜金，短短半小時就搶領一空，經發局也加碼好康，前60名兌換加菜金的民眾，另可獲得鹹豬肉商品兌換券1份。

此外，南門市場災後重建臨時市場，除了42個攤、鋪位用以安置原公有市場攤商，另劃出19個臨時攤位提供文化街及南昌東街、南昌西街攤販抽籤，卻有攤商投訴，臨時攤位點交已1週至今仍無電可用，今天開市大吉要怎麼營業，沒水還可以但沒電可不行，只能暫時以延長線支應點燈等，但大型冰箱還是要等有電才能使用；經發局回應，針對臨時攤位的部分，原本的規劃只有電，但牽電可能需要借道其他攤商的位置，仍要與攤商協調處理，19個臨時攤位預計本週五就會來電。

市府在重建過程連帶整頓文化街等周邊道路，文化街已完成人行、道路及停車格等標線劃設，原本的魚市場土地屬於私人，經發局暫時協調規劃為機車停車場，經發局表示，機車停車場約可停放100輛機車，提供到市場採買的民眾免費使用，也解決過去文化街停車亂象，民眾亦可將汽機車停放在附近文昌公園、南門市場地下收費停車場。

桃園南門市場開市大吉集客活動，5日首日發放加菜金，短短半小時就被搶領一空。(記者鄭淑婷攝)

桃園南門市場文化街圍籬拆除，道路及人行空間較以往寬敞。(記者鄭淑婷攝)

南門市場19個臨時攤位點交1週仍無電可用。(記者鄭淑婷攝)

南門市場原本的魚市場空間，暫時規劃為機車停車場，提供採買民眾免費停放。(記者鄭淑婷攝)

