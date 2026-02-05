桃園南門市場「奇蹟式」恢復營業 他指張善政一特質讓綠營變小丑

桃園市的南門市場去年11月5日發生火警，上百個攤商受到影響，市長張善政拍板加速重建，力拚農曆年前恢復營運。事隔3個月，國民黨桃園市議員詹江村今（5）日在臉書貼文，指出張善政團隊展現執行力，各局處災後分工，讓南門市場「奇蹟式」在年前復業；他更提到，張善政讓綠營氣得牙癢癢，就是因為不會作秀，用成績讓質疑的民進黨議員像小丑一樣。

張善政視察南門市場。(圖/截自詹江村臉書)

詹江村表示，火災發生當晚，張善政選擇不進入現場干擾救災，而是在官邸即時掌握狀況；火勢撲滅後，隔天一早即到現場關心，並在後續重建期間多次親自現勘，但始終未大肆宣傳。他點名部分民進黨市議員第一時間高調現身，事後持續透過網路與側翼操作輿論，將焦點放在政治攻防，而非重建進度，與市民期待存在落差。

詹江村指出，火災發生後，市府各局處迅速分工，投入廢棄物清運、環境消毒、復電作業、土地鑑界與整地，同步改善周邊的交通與公共安全，在最短時間內協助市場攤商恢復營業，讓地方經濟與民生影響降到最低。

詹江村。(圖/中天新聞)

對於外界的批評，詹江村直言，市政成果終究會由事實與時間驗證，「會做事的人，不需要靠在火災現場泡麵證明存在感。」他也強調，刻意帶風向不僅無助於公共議題，反而更難掩蓋市政成果，也帶不走桃園市民真實的感受。

詹江村的貼文引發不少網友留言討論，有人表示，「實事求是，民眾眼睛都看得到，現在資訊透明，各種抹黑自然會不攻自破」、「如果政治只剩下作秀、圓滑，那麼最後倒楣的絕對會是人民」，也有人提到，「默默做事的市長，不會用嘴說事，用行動來做事」、「真金不怕火煉，市長做出成績，是桃園人的福氣。」

