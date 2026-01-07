桃園南門市場1／20進駐 拚春節商機

桃園市長張善政說明年貨大街壓軸大戲，首波暖身活動「舊城新浪漫」9日起於舊城區打頭陣。（蔡依珍攝）

「南門市場回來了！」有一甲子歷史的桃園南門市場，去年11月5日晚間慘遭祝融，重創攤商生計，桃園市長張善政7日宣布，市府兌現「讓攤商安心過年」的承諾，採用最快速的鋼構工法重建臨時市場，攤商將於20日起陸續進駐，全力趕上農曆年最旺的採買檔期。

張善政表示，農曆春節是傳統市場一年中最重要的關鍵時刻，市府當初許下承諾，絕不讓受災的合法攤商因為火災錯失做生意的黃金時間。為達成盡快恢復營運的目標，重建工程特別選用時效最快的鋼構工法，臨時市場已順利完工，規畫1月20日讓攤商陸續進駐，27日前完成，讓攤商能安心準備，迎接農曆過年採買人潮。

「過程其實相當不簡單！」張善政指出，重建期間由副市長王明鉅密集召開會議督導，統合都發局建管單位鑑定結構安全、環保局清運廢棄物、經發局協助未受損區域復電等工作，期間還遇颱風來襲，在各局處通力合作下，每一關都順利克服，市府團隊更與在地居民召開數十場協調會，日以繼夜溝通細節，辛苦不足為外人道。

「南門市場回來了！」張善政感謝各局處在第一線的努力，達成攤商如期進駐目標，他強調火災是危機也是轉機，將重新檢視傳統市場安全，一併整頓南門市場周邊混亂區域，期許透過災後整理，實質提升周圍交通動線與環境衛生，讓南門市場維繫過去的興盛，環境愈變愈好。

張善政也公布年貨大街壓軸大戲，2月6日至15日在「桃園藝文廣場」與「中壢銀河廣場」雙主場同步登場，匯集超過160攤在地金牌好店、十大伴手禮及優質攤商，讓南、北桃園市民都能就近採買。2月4日起全市16處公有市場也將發送福袋與加菜金，6萬個桃園專屬馬年紅包袋分送喜氣。

張善政讚今年經發局特別用心，將活動戰線拉長並結合「舊城再生」政策，首波暖身活動鎖定舊城商圈，9日至23日在70家特約商店消費滿300元，就能獲得抽獎券，投入大廟景福宮抽獎箱，有機會在24、25日主場活動中，把偉士牌機車騎回家，當周舞台將打造為復古Disco舞廳，備有旗袍、中山裝租借，「大家穿旗袍復古一下，女士們可以展現美妙身材！」