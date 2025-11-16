桃園南門市場17日啟動災損區域拆除作業 市府成立應變中心全程掌握
桃園南門市場火災後續復原作業持續推進，桃園市政府建築管理處將於明(17)日上午8時起在文化街集結，並於8時30分正式啟動災損區域拆除工程。為確保作業安全並迅速完成前置處理，市府同步成立「應變中心（聯合稽查小組）」，自17日至19日每日7 時至16時進駐南門活動中心，視狀況調整天數與時間，全程掌握作業進度。
應變中心由警察局、環保局、建管處、養工處、交通局、經發局及桃園區公所共同組成，統籌拆除、交通管制、環境維護、輿情蒐集與民眾協調等任務。
拆除期間，建管處將負責災損區域拆除及文化街圍籬設置；警方將在周邊派員維持秩序，加強取締妨礙交通與違規佔用道路情形，並協助沒入違規攤棚；環保局將同步進行廢棄物清運、環境稽查作業；交通局則將調整路型並設置交維警示；區公所亦會協助公告張貼、民眾溝通與輿情處理，避免衝突發生。
市府提醒，拆除期間文化街及市場周邊將實施交通管制，部分路段可能短暫封閉，請民眾配合現場指引，避免進入施工區域，以維護自身安全；周邊攤商亦請留意相關公告並配合作業調度。本次交通管制範圍詳如附圖，供民眾及攤商參考。
此外，市府已於14日下午3時30分召開地方說明會，說明後續拆除及復原作業進程，並持續與在地攤商保持溝通。市府再次呼籲民眾與攤商共同配合，讓拆除作業順利完成，也將以最快速度推 動後續重建工程，協助南門市場早日恢復正常營運。
更多新聞推薦
其他人也在看
桃園市南門市場 11/17啟動災損區域拆除工程
（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市政府今天說，建築管理處將於明天上午啟動南門市場災損區域拆除工程，市府同步成立「應變中心（聯合稽查小組）」進駐南門活動中心，視狀況調整天數與時間並掌握進度。中央社 ・ 1 天前
南門市場大火後首拆！市府17日組應變中心全面接管
桃園區南門市場5日慘遭祝融，桃市府積極推動火災復原作業，建築管理處將於17日上午8時起在文化街集結，並於8時30分正式啟動災損區域拆除工程。為確保作業安全並迅速完成前置處理，市府同步成立「應變中心（聯合稽查小組）」，自17日至19日每日7 時至16時進駐南門活動中心，視狀況調整天數與時間，全程掌握作業進度。中時新聞網 ・ 1 天前
國合會生態觀光研習班邀集20國專家 以台日生態案例推動永續觀光
國合會本月5日至14日舉辦「2025年生態觀光研習班」，邀集來自史瓦帝尼、吐瓦魯等20國24名觀光領域公私部門專家齊聚台灣，以跨文化交流激發創新思維，推動包容且具韌性的永續觀光模式。國合會副秘書長謝佩芬表示，研習班以南島文化為經、台日經驗為緯，向國際夥伴展示兼具環境韌性與在地共榮的台灣觀光新典範。自由時報 ・ 1 天前
桃園南門市場災損區域展開拆除 (圖)
桃園市南門市場17日展開災損區域拆除工程，桃園市經發局表示，拆除完成後將採「原地復原」方式重建。中央社 ・ 2 小時前
桃園南門市場燒毀區域開拆 將採「原地復原」方式重建
桃園市桃園區南門市場11月5日遭受祝融，漁市場及公有市場部分幾乎全毀，桃市府經發局、建築管理處今（17）日進場執行拆除工程，經發局表示，拆除工作完成後將採「原地復原」方式重建，重建工程預計12月底到明年1月初完成，停業期間透過補助方式補貼攤商，每攤補助3萬元。自由時報 ・ 6 小時前
台灣山林擊退日職聯隊 彭政閔執教冬盟首勝入袋 (圖)
2025亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊15日迎戰日職聯隊，台灣山林從落後到逆轉，終場以8比6搶勝，總教練彭政閔（圖）也拿下冬盟執教首勝。中央社 ・ 1 天前
桃園舊城區景福宮商家立面改善 預計115年完成
（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市政府推動舊城區再生計畫，桃園區景福宮周邊商家立面、特色招牌整修獲好評，住宅處今天表示，第2期工程將延續第1期修舊如舊經驗於12月初分階段施工，預計115年5月完成。中央社 ・ 1 天前
桃園防髒亂 試辦智慧垃圾桶
桃園市政府為改善公共場所垃圾桶溢滿與髒亂問題，去年起在景點、公園試辦「智慧垃圾桶」，透過感測器即時回報桶內容量，八分滿時...聯合新聞網 ・ 11 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 3 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 1 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 5 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 3 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 6 小時前