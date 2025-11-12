桃園南門市場2星期內全面拆除？市府籲勿散播謠言
桃園南門市場日前發生大火，造成約2/3的區域損毀，網路謠傳南門市場將走入歷史，2個禮拜內全面拆除。對此，桃園市經濟發展局今(12)日嚴正澄清，此為假消息，市府僅將針對受損攤位拆除，以確保安全，未受損的攤位不會受影響。
經發局說明，有關南門市場大火，經結構技師公會11月7日現場勘查，部分市場攤位與漁市場範圍結構嚴重受損，基於安全考量，建管處預計17日將進場針對「受損攤位」結構物執行拆除作業，以確保損壞建物儘速安全清除，其他未受損攤位仍會繼續營業，一切如常，不會受影響。
針對網路謠傳南門市場將「全部拆掉」，經發局澄清，此為錯誤謠言，已造成民眾與在地攤商困擾，經發局對散播謠言者予以譴責。
