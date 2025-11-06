桃園南門市場2/3區域付之一炬 張善政：全力協助攤商度過難關
桃園南門市場昨(5)日晚間21時36分許發生大火，消防局獲報前往救災，耗費約4小時將火勢撲滅，現場燃燒面積約3000平方公尺，所幸現場無人傷亡。只是，整座市場約有三分之二區域受損，許多攤商的生財工具都付之一炬。對此，桃園市長張善政今日上午親自前往市場了解災損情形，市府也緊急召開跨局處應變會議，要全力協助攤商度過難關。
消防局表示，昨晚晚間21時36分許南門市場攤販起火燃燒，消防局出動107人、義消42人，各式消防車47台前往救災，並引導救出一名83歲劉姓老翁，所幸老翁未受傷，表示不需就醫。火勢在今日凌晨1時20許撲滅，3時47分許殘火處理完畢。有關起火原因及損失，尚待進一步調查釐清。
由於火勢相當猛烈，許多住附近的民眾都有聞到火災產生的異味。環保局當下立即通知下風處區域注意個人防護、緊閉門窗、減少外出，包含中壢區篤行里、仁德里、忠義里、復華里、中原里、福德里、內壢里、普強里、華愛里、仁愛里、普慶里、普仁里、普忠里；桃園區玉山里、泰山里、龍山里、龍祥里、龍壽里、龍鳳里、中泰里、中德里、南門里、中平里、中山里、中路里、中聖里、中信里、中正里、文明里、南華里、西門里、光興里、長美里、西湖里、文昌里、文化里；八德區白鷺里、茄苳里、茄明里、永豐里。
張善政提到，火災發生時，火勢一度猛烈，消防局第一時間封鎖周邊並全力搶救，避免延燒。他在接獲通報後，隨即指示消防局強化救援，同步啟動跨局處應變機制，由警察、環保、經發等單位掌握現場安全與後續復原狀況，並特別叮嚀所有人員注意自身安全。經過數小時搶救，約於23時50分控制火勢，初步研判，市場約有三分之二區域受損，情況相當嚴重。他已要求經發局與區公所明早召開緊急會議，盤點受災攤商，整合各局處資源，研擬中繼與重建方案。張善政強調，待現場安全無虞後，市府會盡速釐清受損情況，全力協助攤商度過難關。
國民黨籍市議員凌濤對市府提出三大要求，包含規劃緊急應變中繼市場，讓攤商在南門市場重建過程，兼顧市民購買習慣及攤商生計，最短期間研擬地點及興建方案；火警未限縮公有市場及外攤範圍，他呼籲市府應該全數納入補償及重建範圍，保障攤商生計；凌濤並要求南門市場原址重建，必須於最短期間恢復桃園最大的南北貨市場的風華，讓市民跟攤商恢復往昔熱絡。
