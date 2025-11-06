桃園原住民人口將突破9萬人 議員建議舉辦紀念活動
桃園市長張善政今（6）日率市府團隊至桃園市議會第3屆第6次定期會市政總質詢列席備詢，就無黨籍市議員楊進福提出花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖潰堤災害、桃園原住民人口即將突破9萬人建議可辦理紀念活動、原住民調解委員席次與相關研習場次、原住民就業服務據點成效、因應政府普發1萬元政策、防範不法分子趁機詐騙、原住民文化資產保存、蘆竹區原住民天幕規劃進度、大園區原住民天幕規劃進度、桃園婦幼托嬰、家暴與霸凌防治、航空城拆遷戶優惠貸款、KIRI國際原住民族文創園區規劃進度、原住民族就業服務專員聘任、楊梅體育園區規劃進度、民間團體借用原住民天幕及原民局創立LINE官方帳號等質詢事項詳細說明。
針對花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖潰堤災害，楊進福感謝張善政及市府團隊協助光復鄉復原。張善政表示，於此次災害中英勇救災英雄林鴻森，市府已報請內政部同意入祀桃園市忠烈祠，預計於明（115）年3月可入祀忠烈祠，以表彰其英勇無畏、捨身奉獻的精神。
桃園原住民人口即將突破9萬人，楊進福建議可為第9萬位族人辦理紀念活動。張善政說，桃園原住民族人口持續穩定成長，目前每月約增加200至300人，預計明年3月即可突破9萬人大關，成為全國原住民族人口最多的城市。屆時，將請民政局及原民局共同規劃，於第9萬名原住民族市民入籍時舉辦紀念活動，象徵桃園邁向新的里程碑。
針對原住民族調解委員席次及研習場次議題，法務局長賴彌鼎表示，桃市目前僅新屋區及觀音區尚無具原住民族身分的調解委員。依《桃園市原住民族發展及保障自治條例》第5條第2項規定，區內原住民人口達3000人以上者，應設置至少1名具原住民族身分之調解委員。目前觀音區原住民設籍人口已突破3000人，將依規定辦理遴聘，以保障原住民族參與權益。
賴彌鼎補充，若原住民族具法律專長或熱心公共服務，也可透過一般遴選程序加入調解委員會。本府每年皆會辦理調解業務研習會，今年為配合次屆調解委員重新遴選作業，特別增加辦理共計4場次調解業務分區研習會，以提供豐富且多元化之學習課程，為地方培育更多優秀且專業之調解委員。自112年以來，法務局已辦理7至8場調解委員交流座談及研習課程，持續強化調解專業，並提升整體調解效能。
關於原住民就業服務據點成效議題，勞動局長李賢祥表示，原住民就業服務據點自112年成立以來，持續推動原民就業輔導及職訓服務，目前共有8位同仁投入服務，其中半數為原住民族成員，藉由熟悉文化與語言的優勢，有效提升服務效能。該據點委由專業團隊辦理，並積極結合各類活動推廣就業資源，例如於10月25日至26日於陽光劇場舉辦的原住民歲時祭儀活動中，同步融入職業安全宣導，成效良好。
有關因應政府普發1萬元政策，防範不法分子趁機詐騙議題，警察局長廖恆裕提到，警察局已將識詐宣導資料發送各單位，並自10月中旬起製作「識詐早安圖」加強宣導，提醒民眾如接獲可疑簡訊或來電，應立即撥打165反詐騙專線或110報案。原民局長巴奈．母路（Panay Mulu）補充，已請警察局於各項原住民族活動中同步辦理防詐宣導與座談，協助提升原民社區防詐意識，共同守護市民財產與安全。
針對原住民文化資產保存議題，文化局長邱正生表示，市府持續推動原住民族文化資產保存工作，近期已提多項文化資產登錄審議通過。有形文化資產包括歷史建築、古蹟及古物等，無形資產則涵蓋口述傳統、民俗及傳統工藝等類別。有形文化資產之保存，得向文化部文化資產局申請並辦理核定補助項目，由管理單位或地方政府文化局執行相關作業，過程包括調查、研究、修復及再利用等程序。目前復興區多座橋梁及碑碣類歷史建築正進行修復與再利用研究，後續將依程序向文化資產局申請經費辦理修復工程。文化局亦持續盤點並追蹤各項原民文化資產，若民眾發現具文化價值的有形或無形資產，可主動提報，經學者專家審議認定後，納入保存體系以進行修復與活化利用。
關於蘆竹區原住民天幕規劃進度，體育局長許彥輝回應，該案規劃採共融使用方式，將新設1座原住民天幕廣場，與籃球場共用及1座棒壘球場，並改善現有2面網球場等設施。預計於明年上半年完成委託規劃設計勞務採購作業，115年底前開工，116年下半年完工。後續市府將邀請原住民族代表及當地議員共同會勘，確保設計更貼近原民文化精神與社區需求。
有關大園區原住民天幕規劃進度議題，巴奈．母路表示，大園區原住民天幕建議用地已於8月14日完成會勘，選址位於南崁里集會所旁、鄰近客運園區，基地腹地寬廣、交通便利，且停車空間充足，具備良好建設條件。目前該用地由養工處管理，後續將與該處協調相關評估作業。工務局長汪在宙補充，客運園區用地屬重劃區範圍，預期不會有用地取得上的問題。
針對婦幼托育及家暴、霸凌防治議題，婦幼局長杜慈容說，婦幼局服務對象以0至2歲托嬰幼兒為主，若送托保母，服務年齡可延伸至12歲，但仍以6歲以下幼童為主要對象。若民眾反映家暴案件，將由家防中心介入協助；針對脆弱家庭通報，則由社會局或原民局社工提供支援。婦幼局業務以強化前端預防為核心，持續推動早期介入與宣導工作。
教育局長劉仲成補充，針對校園暴力及霸凌事件，教育局已建立完善的校安通報機制，確保各校能即時掌握並妥善處理個案，落實學生安全防護與輔導機制。
有關航空城拆遷戶優惠貸款議題，地政局長蔡金鐘表示，依統計，航空城拆遷戶中共有319戶為原住民族家庭，其中4戶列管輔導中。巴奈．母路補充，市府將持續與原住民族委員會協調研議，爭取更優惠的貸款利率與輔導措施，協助原民拆遷戶順利安置，重建家園。
至於KIRI國際原民產創園區開幕逾一年，部分商家反映營運困難議題，汪在宙說明，園區相關設施已於9月完成改善，然而近日大雨造成9處漏水，將儘速修繕完成。巴奈．母路補充，自8月1日起已啟動督導營運小組，持續關注進駐業者契約履行情形，並就營運策略與行銷成效加強協調與輔導，期能提升園區整體營運品質與文化推廣能量。
有關原住民族就業服務專員聘任議題，巴奈．母路表示，原住民族就業服務專員須具備原住民族語言能力，每四年得進行職務駐區輪調，原服員於該區任職未滿四年者，亦需配合輪調。原服員主要協助各區原住民族在就業、醫療及生活等面向的需求，並延伸服務至原住民族學生與青年事務。未來將持續強化原服員專業培訓，提升服務品質與效能，落實原住民族照顧與扶助工作。
針對楊梅體育園區規劃進度議題，許彥輝提到，第一期工程已完成跆拳道暨運動場館，目前正推動第一期第二階段，規劃設置身心障礙者共融場域，預計於116年完工啟用。第二期土地開發將通盤評估全市運動需求，並與運動部共同研議國內外運動設施發展趨勢，爭取中央經費支持，規劃興建其他合適運動設施。
關於民間團體借用原住民天幕議題，巴奈．母路表示，依《公園場地使用辦法》規定，原住民天幕由各區公所代為管理，民間團體如欲借用，可逕向區公所提出申請。至於使用費部分，未來將與各區公所共同研議，若局內相關補助計畫允許，亦將評估提供社團補助方案。
針對原民局創立LINE官方帳號議題，巴奈．母路說明，原民局已研議成立LINE官方帳號，預計於明年農曆年前正式上線，藉此強化原住民族相關資訊發布與民眾互動交流，提升服務的即時性與便利性。
