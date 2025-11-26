桃園原住民族說唱藝術比賽展現文化底蘊 527選手唱出最美族語聲

114學年度原住民族說唱藝術比賽於今日在桃園原住民族文化會館盛大登場。圖：教育局提供

114學年度原住民族說唱藝術比賽於今(26)日在桃園原住民族文化會館盛大登場，今(114)年活動由光華國小承辦、巴崚國小協辦，吸引全市36所學校、527位選手參賽，選手們各個唱作俱佳、實力堅強，比賽過程競爭激烈、精采動聽，展現桃園原住民族教育深厚的文化底蘊與藝術能量。

此次比賽項目包含讀者劇場、演唱及傳統樂器獨奏三大項。圖：教育局提供

此次比賽項目包含讀者劇場、演唱及傳統樂器獨奏三大項。讀者劇場比賽分為國小中年級組、國小高年級組、國中組及幼兒園暨低年級學生親子組；演唱類比賽中獨唱分為國小學生中、高年級組、國中學生組、高中職學生組、教師組以及社會組等5組；親子重唱比賽則為幼兒園暨低年級學生親子組；合唱比賽分為國小、國中及高中職學生組；傳統樂器獨奏比賽則分為國小、國中、教師及社會組。細膩的分組規劃，讓各年齡層及各類組的參賽者皆能站上屬於自己的舞台，展現語言、音樂與文化的多重才華。

廣告 廣告

此次賽事由光華國小校長黃進成及巴崚國小校長林誠義兩校聯袂攜手合作辦理此次賽事。黃進成出身屏東滿洲鄉排灣族籍，林誠義則為桃園復興區泰雅族子弟，兩人皆自幼浸潤於部落文化的滋養，深具愛鄉、愛族的使命感。兩位校長的文化底蘊也為比賽注入更真切的情感與精神，使舞台成為孩子展現族語之聲與文化認同的重要場域。

桃園原住民族人口數超過8萬人位居全國各縣市第2。自94年起辦理原住民族說唱藝術比賽，今年邁入第20年，成為桃園原民教育的重要傳統與亮點。在今日這場原力活現展能舞台上，參賽成員皆穿著各族瑰麗的傳統服飾，用原住民族語細說感人的故事及部落傳奇，吟唱出一首首來自山中餘音繞樑的動人歌曲。

透過舉辦動態的競賽活動，提供原住民師生專屬的文化舞台，不僅可以讓師生達到族語傳承及古韻傳唱目的，也可以透過彼此的觀摩與學習，建立對族群的認同感與自信心，除此之外，進一步再藉由年度說唱藝術活動賽事來推展「全民原教」的精神，讓參與活動的每一個人，一起認識、理解與尊重這塊土地上原住民族風貌的真、善、美、聖。

教育局副局長林威志表示，致力原住民族教育文化傳承為桃園重要政策方向，語言更是文化的核心載體，冀望透過全市原住民族說唱藝術比賽，增加校際之間觀摩學習的機會，俾益激發學生學習動機與興趣，並強化原住民學生的整體學習力。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃檢毒品再犯防制會議登場 攜手醫療院所強化社會安全網

國1中壢段事故釀回堵 後方大貨車駕駛未保持距離又追撞2車