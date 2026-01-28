桃園去年民間投資總額達2640億 較前年成長14.5%

桃園市長張善政主持市政會議。圖：市府提供

桃園市長張善政今（28）日上午主持市政會議時表示，面對國際產業競爭與挑戰，桃園整體投資表現持續成長。根據統計，去（114）年桃園民間投資總額達2640億元，較前一年成長約14.5%，成長幅度相當可觀。產業發展具有高度時間壓力，市府在依法行政的前提下，將持續完善產業用地、提升行政效率，協助企業投資桃園，驅動桃園發展穩定向前。

張善政指出，在2640億元投資金額中，市府協助推動的投資案件共有40案，金額約2190億元，占整體投資比重甚高，反映市府跨局處合作、主動積極服務產業發揮關鍵作用，讓桃園產業在的競爭的國際局勢中，持續成長。

廣告 廣告

張善政說明，自經濟部108年推動「投資台灣三大方案」以來，累計至2025年，企業在桃園投資金額已超過5200億元，約占全國投資總額兩成，不僅為六都第一，也居全國各縣市之冠。

張善政表示，桃園具備鄰近國際機場、土地條件與人才供應等先天優勢，市府以經濟發展局為窗口，結合都市發展、教育、地政、水務、環保等局處跨機關合作，才能在產業用地取得、行政協調及投資推動上共同完成。

張善政進一步提到，市府近年同步推動智慧製造的輔導與轉型、成立桃園智慧產業學院，並從國中小到高中深化產業與科技教育，強化人才培育，作為支撐桃園長期產業競爭力的重要關鍵。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園可負擔住宅制度再邁進 捷運A20、A21站整開區成先鋒典範

桃消防災宣導利器+1 結合虛擬實境貼近民眾生活