桃園台啤永豐雲豹主場移師中壢國民運動中心 設備比照巨蛋規格

桃園台啤永豐雲豹主場搬遷至中壢國民運動中心。圖：球團提供

桃園台啤永豐雲豹將於明(9)日迎戰新北國王，此戰不僅是球隊2026年主場首戰，更是移師中壢國民運動中心後的首場賽事，球團執行長張建偉表示，「雲豹不是只換個地方打球，而是堅守對桃園這座城市的承諾，我們把桃園巨蛋特有的觀賽體驗，原汁原味帶進中壢主場，這件事難度非常高，但球團仍決定不計代價，全力展現深耕桃園的決心。」

由於桃園巨蛋進行整修，球團為了將巨蛋規格的主場設備完整移至中壢國民運動中心，工程規模遠超外界想像，張建偉透露，包含16×4.5公尺大型LED螢幕、燈光、音響與各項賽事重裝備，都需全數搬遷，實際場佈成本甚至高於過往在桃園巨蛋的規格，堪稱是一次「不可能的任務」。

球團於昨日清晨7時正式展開搬遷作業，在攝氏約十度的低溫下全面動員進場施工，現場出動一輛80噸大型吊車、三台17噸大卡車、五台3.5噸貨車與四台鷗翼式大貨車，同步進行燈光、音響、LED螢幕、球場地板與籃框等重裝器材的吊掛與運送，整體工程規模浩大，現場投入人力超過百人，全力確保各項設備能於中壢國民運動中心順利完成建置，球團也特別感謝中壢國民運動中心、康福搬家以及各協力單位的鼎力相助，讓這次難度極高的主場搬遷工程得以在緊湊時程中順利完成。

張建偉強調，球團為了這次的主場搬遷工程，行前花費無數時間進行評估，以及全體人員日以繼夜的努力，就是要告訴大家，雲豹深耕桃園的決心絕不因為場館更換而打折，他說，「這次重返中壢，並重啟當年的經典口號『集中壢亮』，就是想讓桃園、中壢亮起來，誠摯邀請所有球迷前進中壢新主場，為我們桃園台啤永豐雲豹頑張。」

桃園台啤永豐雲豹1至2月主場賽事門票持續熱賣中，球團期待透過更貼近球場與球員的主場設計，帶給球迷嶄新的觀賽體驗。

