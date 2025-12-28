桃園台大校友會理事長履新 王明鉅盼攜手市府推動城市發展

桃園市副市長王明鉅今（28）日中午前往桃園區，出席「桃園市國立台灣大學校友會第九屆第一次會員大會暨理事長交接儀式」。王明鉅表示，桃園約有235萬人口，在桃園工作的台大校友人數眾多，期盼透過校友會平台促進彼此連結，凝聚在桃園的校友力量，形成穩定且具影響力的支持網絡，與市府攜手共同為桃園城市發展努力。

王明鉅期盼透過校友會平台促進彼此連結，凝聚在桃園的校友力量。圖：市府提供

青年事務局表示，桃園市國立台灣大學校友會自85年成立以來運作穩健，秉持「凝聚桃園地區台大校友」初衷，透過校友會平台，讓居住、工作或與桃園有連結的校友得以保持與母校聯絡、共享資源、凝聚情誼，並促進桃園地區校友間的合作與互助。

廣告 廣告

青年事務局強調，市府亦期盼結合校友與青年能量，透過青創輔導、職涯培力與就業媒合等措施，打造更完善的創業與就業支持環境。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

退伍後持續關懷弱勢、維護城市安定 王明鉅肯定後憲弟兄貢獻

粒線體受損恐引發慢性發炎 營養師教你從飲食修復「能量工廠」