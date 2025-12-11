桃園台4線施工恐塞爆 交管加強避免「交通黑暗期」

桃園航空城工程進度持續推進中，航空城工程處12月將於台4線進行汙水管施工。地方擔心過去曾挖出油管停工、交通事故頻傳等狀況，呼籲工程單位務必做好地方溝通、規畫交通疏導配套。(廖姮玥攝)

桃園航空城工程進度持續推進中，航空城工程處12月將於台4線進行汙水管施工。地方擔心過去曾挖出油管停工、交通事故頻傳等狀況，呼籲工程單位務必做好地方溝通、規畫交通疏導配套。市府工程處回應，桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標於今年12月26日至115年7月31日施作，已安排義交協助交管。

航空城工程處台4線第一階段施工區域為大園區三民路二段，預計114年12月26日至115年7月31日施工，工程將設8處污水人孔，屆時車道將縮減，為配合現場施工進度交維設施，8處不會同時設置，施工時至多有 2至3處會同時佈設交維，並縮減車道。

桃園航空城工程進度持續推進中，航空城工程處12月將於台4線進行汙水管施工。地方擔心過去曾挖出油管停工、交通事故頻傳等狀況，呼籲工程單位務必做好地方溝通、規畫交通疏導配套。(航工處提供)

另外往南崁方向內車道有1處人孔位置施工交維，往大園方向內車道7處人孔位置施工交維，依現場施工期程人孔位置進行全天候 24小時佈設交維，施工期間工程車輛利用，每日離峰時間上午9時至下午5時進行進出，將交通衝擊影響降至最小。

市議員徐其萬表示，日前捷運局才施工完，台4線又要再經歷一段交通黑暗期，工程單位務必加強宣導，並主動與周邊商家說明施工期程及影響，另外台4線重車、機車多，捷運局施工時也曾經發生A1車禍，呼籲請做好交圍，另外台4線有許多管線單位，過去也發生不明油汙滲漏狀況，請施工單位施工時務必小心避免工程有影響。

航空城工程處回應，工作井24小時圍設工區， 施作時段為周一至周五 9時至下午4時，下午4時至翌日上午9時不施作，並禁止施工車輛進出，周休假日也不施工，工區圍籬及漸變段設施維持24小時占用道路，將加強與地方溝通，並嚴格要求施工廠商，避免造成地方影響。

