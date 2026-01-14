桃園各界捐助余家昶家屬 張善政頒感謝狀 (圖)

其他人也在看
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 369
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 109
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 223
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 130
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 48
扶龍王現身台南東嶽殿全為她！妃憲大戰今晚決勝
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南市長初選進入最後階段，被戲稱「扶龍王」的民進黨台北市立委王世堅，今(1/14)將再赴台南陪同立委陳亭妃車隊掃街...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 13
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 25
北捷虛驚！東門站女子咆哮喊肚子餓「試圖點火」遭警壓制
即時中心／綜合報導台北捷運警察13日傍晚5時50分獲報，有一名女子情緒激動，在列車行經東門站時，大聲咆哮，警方隨即趕赴現場處理。有網友指出，這名女子當時疑似拿出打火機試圖點燃手中物品，並且敲打玻璃。民視 ・ 9 小時前 ・ 21
民進黨內初選勝出！蔡易餘喊話「團結嘉義隊」：持續推動地方進步
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導2026九合一大選將近，民進黨近期積極布局，嘉義縣昨（13）晚進行初選民調，3家民調公司須各自取得1200份問卷有效樣本，立委蔡易餘、議員黃榮利爭取出線。民進黨今（14）日邀請雙方代表到黨中央開封民調，確定由蔡易餘勝出，成為本屆綠營嘉義縣長候選人。對此，蔡易餘表示，衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。民視 ・ 4 小時前 ・ 4
民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈
藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 22
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 1 天前 ・ 16
科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬
社會中心／李豫翰、黃啓豪 台北報導台北市一名科技業經理，遭到詐騙，還二度被坑殺！他先砸了3千萬買虛擬貨幣，沒想到資料又被詐團轉給〝假代書集團〞，一名假代書突然找上門，說可以提供抵押貸款，還找來假金主簽約，最後連價值2千萬的房子也被騙走，總計損失高達近六千萬。警方押著5名嫌犯，依序走上警車，他們都是假代書集團的成員，就有一名被害男子碰上冒牌代書，結果被騙走千萬房產。吳姓男子日前加入投資群組，先後砸了3千萬買虛擬貨幣，詐團又將他的資料給下層假代書集團，過沒多久，一名蘇姓代書突然找上門，說可以協助房產抵押貸款，馬上就能拿到現金，還找了一名周姓金主出面，假裝是買家來簽約，房子過戶抵押貸款2千萬，被害人直到血本無歸，連房子都沒了，才驚覺被騙。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）警方偵破這個蘇姓幹部為首的假代書集團，逮捕7名車手，3名金主，還有6名假代書，這些假代書過去當房仲，還在新生北路二段租辦公室，營造正派形象，其中蘇姓主嫌負責跟詐團接洽，拿到詐騙來個資，就跟被害者聯繫，二次剝皮，吳姓男子在台北一間科技公司擔任經理，老本跟房產都被騙走，損失近6千萬元。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）這些假地政士被發現沒有代書資格，卻幫人辦理過戶等等手續，警方也從現場證物發現好幾本借款書，懷疑還有其他受害者，同時也要向上溯源，追查詐騙源頭。原文出處：科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬 更多民視新聞報導偷抱走學姊黑貓還施暴致死 男大生辯「喝到斷片」仍被起訴最新／輔仁大學驚傳火警 濃煙竄天驚悚畫面曝光劣！高雄惡男酒駕撞人竟加速駛離 逃1小時落網被收押民視影音 ・ 1 天前 ・ 19
恐怖！桃園驚傳學童遇襲案 1女落網遭逮「動機令人傻眼」
即時中心／林耿郁報導恐怖！前（12）天下午放學時段，桃園市某國小驚傳學童遭襲擊案件：一名放學的女學生，突然遭不明女子攻擊、勒住脖子，幸好附近民眾見義勇為，立即上前制止並報警處理，才沒有擴大傷害；事後這名女子自爆動機，竟是因心情不好，找路過學童下手！駭人！桃園警分局表示，前天下午16時40分許，一名女子於大興西路二段某社區前，與自己的男友發生嚴重爭吵衝情緒失控，突然拉扯路過之無辜學童，並對其掐頸。在聽聞被害學生呼救後，週邊熱心民眾立即上前救援，並報警處理。警方獲報後立即啟動快打機制；員警到場發現，張女持續不斷對周邊民眾咆哮，員警安撫其情緒無果，為避免其繼續攻擊他人，及阻止自傷行為，果斷對其進行壓制與保護管束，隨後通知救護人員到場，將女子強制送醫治療。後續被害學童家長已提出傷害及恐嚇告訴，員警依規定受理，移請桃園地檢署偵辦。警方嚴正申明，不許任何暴力犯罪行為發生，違法者必定嚴加究辦、絕不姑息。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／恐怖！桃園驚傳學童遇襲案 1女落網遭逮「動機令人傻眼」 更多民視新聞報導好消息！北捷案最後一名重傷患者「傷勢明顯好轉」 從ICU轉一般病房治療張文事件後首上班日! 見警率增 民眾坦言"毛毛的"好消息！北捷隨機殺人案發生逾一週 衛福部證實：剩4人留一般病房民視影音 ・ 7 小時前 ・ 11
影／手術室「我今天願意加班」引熱議 彰基醫療長：是對生命的堅持
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近日，關於手術室內一張「我今天願意加班」的宣導圖文在網路引發熱議，甚至被貼互傳媒 ・ 23 小時前 ・ 9
快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離
美國總統川普（Donald Trump）再度對伊朗祭出強硬訊號！美國政府發布安全警報，要求所有美國公民「立即離開伊朗」，相關動向引發國際高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
勞保中斷老年還能一次領？短暫掛保職業工會小心1狀況 達人曝4種人「白繳錢」
很多勞工朋友在年輕的時候，不論是健康因素、家庭因素，亦或純粹是公司的因素，離開職場被公司退保，現在年紀大了想到還有勞保年資尚未請領，想提出勞保一次領卻被駁回。有網友問到自身59歲，勞保年資24年，在加保職業工會半年後，想申請一次領，卻被工會提醒，表示現在提出申請，會被勞保局拒絕給付。對此，勞保達人張秘書在YT影音解答，除了59歲才臨時加保職業工會，被拒......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
叫道路救援「跳下拖吊車」 故障車駕駛遭後車撞亡
台北市 / 綜合報導 國道1號五楊高架道林口路段，昨(13)日晚上8點多發生一起死亡車禍，1輛休旅車行經南向40公里處時因為不明原因故障，車主叫了道路救援，等到車輛上了拖吊車，車主從車斗上跳下來，準備坐入拖吊車的副駕駛座時，當場遭後方 車輛 撞上，送醫後不治，其他拖吊車駕駛表示，在進行救援作業時，除了會擺放標誌提醒其他用路人，人員最好站在護欄或車道外，避免發生意外。國道路肩旁，一輛拖吊車上，載著一部白色休旅車，但拖吊車後方，有人來回走動不斷打電話，因為車道中間有人遭到車輛輾過，警消接獲通報，警車救護車通通到場，火速將傷患送往醫院，但男子當場沒了呼吸心跳，而撞上男子的肇事車輛，打起雙黃燈停在前方路肩。救護人員在現場，圍起三角錐，替男子急救隨後送上救護車，而這起國道死亡車禍，發生在昨日晚上8點多，國道一號五楊高架道南向40.6公里處，程姓駕駛因為車輛故障，打電話叫道路救援，車輛上吊車之後，程姓駕駛從拖吊車跳下來，準備坐上拖吊車副駕離去，卻被後方車輛撞上送醫不治。非當事拖吊車業者老大說：「就是讓客人先到我們車的前面去等，等(車輛)上車之後，他們再上車，擺那個三角錐，然後打警示燈，沒有下雨的話，盡量不要在車子裡面。」非當事拖吊車業者老大說：「盡量在車道護欄外面。」通常車輛在國道上故障，第一時間，車輛就要先開啟警示燈關掉引擎，人員要快速撤離道護欄外，或是車道外的安全處所，並且在車輛後方100公尺，要擺放車輛故障標誌，提醒後車注意，接著通報警方，而且時刻關注車後的動態。國道警察第一大隊五楊分隊長陳柏安說：「拖吊車排除作業中，駕駛遭後方的一部小客車撞擊，現場已無生命跡象，後續由救護車送往林口長庚醫院。」國道車輛速度很快，危險性高，執行救援任務時，不僅拖吊車駕駛會特別謹慎，駕駛也要多加留意，要是一個不小心，就有可能賠上性命。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 1
白宮突發文「天佑美軍」 議員爆恐今晚轟炸伊朗｜#鏡新聞
川普週日表示，美國正在研究對伊朗採取的非常強硬的措施，並將做出決定，因為伊朗伊斯蘭共和國已開始越過紅線：「他們似乎開始越過我的紅線了，而且似乎有一些不應該被殺的人被殺了」。美國官員告訴路透社，說美國總統川普預計週二，討論對伊朗的制裁等各種選項，不派地面部隊，但是，共和黨議員葛蘭姆在一場募款活動上暗示，可能會在今晚(1/12)，轟炸伊朗。同一時間，白宮在社群平台PO出「川普握拳照」，寫下：天佑美軍、我們正要開始，被認為是：出兵的暗示。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言