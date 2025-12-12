桃園合作中央推5G智慧鐵道 捷運綠線通車擴大應用

（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市長張善政今天表示，市府與鐵道局合作推動5G智慧鐵道計畫，將5G與鐵道雲平台導入桃園捷運營運監控與資訊整合，並應用於機場捷運系統，未來將隨捷運綠線北段通車擴大應用。

張善政上午至交通部鐵道局出席「5G智慧鐵道計畫成果展示研討會暨鐵Tao智慧中心啟用儀式」，並與交通部長陳世凱一同啟用「鐵Tao智慧中心」。

張善政表示，市府與鐵道局合作推動5G智慧鐵道計畫，結合桃園捷運公司實務經驗，逐步將5G與雲端技術導入軌道運輸系統，強化行車安全與營運效率；計畫自第一期推動以來成果具體，將持續推動第二期計畫，近期在數位孿生及AI技術導入上也已逐步展現成效，未來將持續整合鐵道相關數據。

廣告 廣告

張善政也說，桃園捷運公司於4、5年前獲選為5G智慧鐵道計畫試驗場域，歷經兩期計畫推動，已成功將5G與鐵道雲平台導入營運監控與資訊整合，並應用於機場捷運系統；未來隨捷運綠線北段通車，市府將擴大複製相關應用。

陳世凱表示，鐵道雲平台歷經4年建置、投入約新台幣3億元預算，已從桃園機場捷運實證起步，逐步落實跨系統、跨單位整合，未來結合AI應用，將進一步提升全國鐵道運輸的安全性與營運效率。

桃園捷運公司表示，配合鐵道局推動「5G提升智慧交通服務效能與安全計畫」，已建置智慧鐵道實證系統，結合5G通訊與鐵道雲平台，實際應用於營運監控、應變指揮與資訊整合，並完成與國家級鐵道雲平台資料串接，驗證跨系統整合可行性，為未來智慧鐵道決策支援奠定基礎。（編輯：林恕暉）1141212