桃園同性情侶情變 她潑汽油燒死戀人3歲女兒！縱火女確定重判20年定讞

2023年2月，鄧姓女子因分手不合潑汽油縱火，造成同性伴侶游姓女子的3歲女兒當場死亡。（圖／報系資料照）

2023年2月，桃園大溪曾發生一起民宅縱火案。鄧姓女子因與同姓情侶游姓女子分手失和，竟懷恨潑汽油縱火，造成游女3歲女兒因燒灼傷、窒息當場死亡。。一審國民法官將鄧女重判有期徒刑20年，案件上訴二審後，高等法院也維持20年刑度。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

根據檢方起訴書，時年30歲的游姓女子，與時年未滿1歲的女兒和26歲鄧姓女友，自2020年9月起在大溪區一處3樓加蓋鐵皮民宅內同住。不過自2022年底起，游女開始與女兒生父、廖姓前男友聯繫，廖男並於2023年1月前來探望女兒。鄧女為此大發雷霆，與游女大吵一架，還出言恫嚇「要燒死你全家」。

廣告 廣告

2023年1月26日，鄧女前往加油站，持寶特瓶購買汽油，返家後將其潑灑在房間的枕頭上。經游女發現後，鄧女在通訊軟體上坦承「對，我要把你家炸了」，又將剩下的汽油藏放在儲藏室內。

之後，2女持續發生爭執，游女提出分手，並要求鄧女搬出住家，雙方關係持續惡化，再加上鄧女提出要查看游女手機遭拒，鄧女因此在2023年2月7日上午9點多，趁游女與女兒還在睡夢中時，取出收藏的汽油朝母女倆潑灑，並用打火機點燃，熊熊火勢立刻在游女以及3歲女童身上燃燒。

游女當下立刻跑到1樓浴室沖水自救，並要衝回房間搶救女兒，卻遭到鄧女拉手攔阻，導致游女3歲女兒頭部、軀幹、四肢2至3度燒傷達90％，最終因燒灼傷、窒息而死亡，游女也身受重傷，鄧女也因燒傷被送醫治療。

事後，檢警依照「家暴殺人罪」對鄧女提起公訴。一審經桃園地院國民法官審理後，將鄧女判處有期徒刑20年，另外依照恐嚇罪判處拘役59日，得易科罰金。鄧女曾就量刑部分提起上訴，但在今年4月於高院二審時，當庭表示「我要撤回上訴」。鄧女表示，上訴是希望能跟對方和解，表達歉意；但對方無意願接受和解，那就不需再爭執，她對一審判決「心悅誠服」，並表示「我會承擔我的責任」，請法官依法判決。

廣告 廣告

由於本案檢方、告訴人均上訴，即使被告鄧女撤回上訴，高院也需實質審理。高院最後駁回檢方上訴，仍維持20年的刑期。全案再上訴最高法院，最高法院6日駁回上訴，全案定讞。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年輕人不願吃苦？做1年離職被嗆「草莓族」 一票人直搖頭：拿香蕉只能請猴子

高鐵車廂「1奇妙景象」13萬人有感 網友笑：跟騎機車一樣

17歲女偶像曬看電影美照 被抓包「飲料杯倒影有男人」秒遭公司退團