桃園和平路華廈深夜惡火狂燒4層 83名消防搶救原因待查

深夜惡火吞噬桃園華廈，5到8樓全面燃燒驚動83名消防。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市桃園區和平路1棟8層樓華廈，18日突發火警，猛烈火勢在深夜中迅速竄出，火光與濃煙驚醒附近住戶，桃園市消防局於凌晨12時11分接獲報案，報案人表示建築物5樓出現大量火煙，且疑似全面燃燒，情況相當危急，消防人員於12時16分迅速抵達現場，立即展開灌救行動。

消防局此次共出動消防人員83名、消防車14部、救護車5部及其他支援車輛14部，全力投入搶救。經確認，起火建築物為8層樓華廈，燃燒樓層集中在5樓至8樓，其中5樓及6樓燃燒面積各約50平方公尺，7樓與8樓燃燒面積則各達100平方公尺，火勢相當猛烈。燃燒空間多為室內堆放的雜物，助長火勢迅速蔓延。

消防人員在確保自身安全下，佈署多條水線進行灌救，並同步進行逐層搜索，確認是否有人員受困，所幸住戶多已及時疏散，現場並無人員受傷或受困，也未有預防性送醫情形。火勢於凌晨12時34分獲得控制，經長時間殘火處理與確認安全後，於2時33分完全撲滅。

此次火警雖未造成人員傷亡，但高樓層多處燃燒仍讓人心有餘悸，詳細起火原因及相關責任，後續將由消防單位進一步鑑識調查，以釐清是否涉及電線走火或人為因素，並提醒民眾切勿在公共空間或室內堆放大量易燃雜物，以免釀成更大災害。

