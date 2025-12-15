桃園商圈升級有成 張善政出席商業轉型成果發表會肯定成效

張市長與貴賓合影。





桃園市長張善政15日下午前往桃園市政府綜合會議廳，出席「114年桃園市商業轉型服務中心成果發表會」。張市長表示，商業轉型須緊扣消費者需求，結合餐飲品質、空間氛圍與創意設計，才能形塑具吸引力的消費體驗，帶動商圈永續發展。張市長指出，近3年桃園新增6個具規模與特色的商圈，展現桃園商業正快速成長，市府亦積極爭取中央補助，協助商圈轉型到位，持續形塑桃園成為有品味的城市。

張善政表示，市府近年透過跨局處合作，從環境整備到商家輔導，全面推動商圈轉型，讓老城區與特色商圈展現嶄新風貌，成果具體可見。張市長說明，市府由都發局先行改善景福宮周邊老城區環境，後續由經發局逐店輔導商家轉型，引入具特色的餐飲與文化元素，成功打造兼具風格與吸引力的商業空間。

張市長致詞。

經發局張誠局長指出表示，114年商業轉型服務中心延續「推數位、助永續、創品牌」三大策略，提供餐飲、批發零售及服務業者專業顧問諮詢與客製化輔導，並協助申請政府資源，形成完整的轉型陪伴機制。今年度中心團隊實地走訪109家業者，成功協助取得近860萬元補助與資源，並精選10家具潛力業者進行深度輔導，作為桃園商業轉型的示範案例。

經發局進一步指出，透過「特色店家進駐桃園舊城區補助及輔導計畫」，成功輔導青年創業及原民等特色店家進駐舊城區，活化老舊空間並提升街區文化與商業能量；同時辦理6場涵蓋減碳經營、智慧管理、數位轉型及生成式AI的專業課程，實體與線上共培訓1萬8,331人次，協助業者掌握市場趨勢與數位工具，全面提升桃園商業轉型與永續發展動能。包括市議員陳美梅、市府經發局長張誠、青年局長侯佳齡、桃園區副區長邱創正等均一同出席。

張市長參觀展示區。

在「品牌力」強化上，透過體驗優化與市場拓展提升品牌競爭力。「鹿馬岸南島人文主題餐廳」共同創辦人趙哲櫻表示，透過本次升級轉型，餐廳導入顧客分級服務、行動點餐與標準化流程，有效提升營運效率並降低掉單率；同時強化人才培訓與品牌永續定位，推出多語菜單與「南島盛宴」產品，使營收成長5%、客單價提升10%，未來將持續推動文化永續並擴大餐飲據點。「咖 THAI」負責人陳威廷分享，品牌以創意泰式料理為核心，本次透過計畫完成品牌識別重塑、空間動線與軟裝優化、多語菜單更新，並導入線上點餐與訂位系統。改造後開幕首週即帶動營收成長23%，來客數與網路聲量同步提升，朝成為桃園代表性泰式餐飲目標持續邁進。

在「數位力」推動上，成功協助業者導入智慧科技提升效率。例如「太創數位股份有限公司」導入「訂食堂」商辦訂餐平台，整合APP 線上訂餐、LINE Pay支付、機器人自動結單系統，並全面採用無一次性餐具與電子發票。透過數位管理，不僅創造450萬元新增產值、新增10個就業機會，更減少1.27公噸 CO₂e排放。在「永續力」方面，配合淨零趨勢，引導業者將永續納入商業模式。百年老店「大房食品有限公司」推出環保與低碳包裝，並將製程副產物（豆渣）轉化為高附加價值產品，成功落實循環經濟並降低環境負擔。

大合照。

