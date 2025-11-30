桃園商圈數從17增至26個 每年預算只給800萬挨批原地踏步

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市商圈數已增加到26個，預算卻維持每年800萬元不變，且商圈亦有招牌紊亂、停車困難等問題，恐讓商圈發展停滯不前；桃市府經濟發展局表示，每年預算主要是鼓勵商圈朝「1商圈1特色」發展，將視商圈成長情形，評估於116年度增加預算的可行性。

議員林政賢表示，桃園市商圈從17個增加至26個，但商圈預算還是原地踏步、不增反稀釋，平均每個商圈僅能分得2、30萬元，連要辦個像樣的活動都不夠，要求加碼商圈總預算到1200萬元，專款專用於特色活動、招牌整頓等，而經發局已2年沒舉辦跨縣市交流，對比鄰近縣市持續舉辦，桃園卻是自廢武功。

廣告 廣告

此外，商圈輔導計畫都是經發局關起門來寫，商圈總會被排除在外，建議將總會納入參與，讓總會有發言權、了解預算怎麼使用，另就長遠規畫來說，商圈市容更新刻不容緩，市府應立即動舊城區商圈再發展專案，加速都更、增加商圈附近容積率，強化停車空間等硬體設施，讓商圈願意改造、重新活絡。

經發局長張誠表示，市長張善政上任後商圈數從20增加到26個，每年800萬元預算在「1商圈1特色」架構下，有清楚的分配制度，如符合1商圈1特色目標，最高補助50萬元，最低仍有20萬元，他也坦言，跨縣市商圈交流近2年確實沒辦，感謝商圈總會於今年8月舉辦白色派對，把桃竹竹苗商圈集合在一起交流，至於商圈輔導經費一直都是公開透明，每年會議時總會都有在場，也會持續努力讓商圈總會有商圈輔導機制。

都發局長江南志表示，包含舊城再生計畫、桃園大車站計畫，都是在檢討從車站到舊城區的開發策略，如何讓舊的留下來、該重建的重建，目前市府都在研議中。

經發局表示，為活絡商圈經濟、促進桃園市商業發展、鼓勵商圈組織自主運作凝聚共識，市府訂有桃園市振興商圈商機補助要點，近3年編列預算皆為800萬元，提供經費補助、辦理特色活動，將視商圈成長情形，評估於116年度增加預算的可行性，另為協助商圈爭取其他補助資源，經發局輔導商圈積極向中央爭取資源，如經濟部活絡商圈補助、商圈美學設計加值等計畫。

經發局提到，市府持續改造商圈環境並舉辦特色活動，近期新住民移工商圈美學提升計畫，以桃園後站商圈為核心示範區，逐步完成4大美學改造工程，包括工程帆布藝術、木質圍籬美化、綠鋪彩繪街面及電箱彩繪設計等，配合市府舊城再生計畫，在桃園車站商圈前推出民權路與成功路舊城新浪漫，透過活動吸引遊客重新回到舊城區。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

警局長凌晨1點半測試服從度！15分局長嚇醒秒回 只有「她」睡到天亮才「收到」

齊柏林衛星成功入軌 展開守護台灣與世界任務

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

