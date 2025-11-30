桃園商圈預算凍漲 議員喊加碼

桃園市商圈數已從17個增加到26個，預算卻維持每年800萬元不變，且長期存在招牌紊亂、停車困難等問題，令民代擔憂商圈發展停滯不前，具體建議預算提高到1200萬元。經發局表示，將視商圈成長情形評估於民國116年增加預算的可行性，也會輔導商圈向中央爭取補助資源。

桃園市商圈產業聯合會總會長張永隆說，隨著人口移入帶動商圈發展，由全台第1個成立的復興區角板山商圈協會，到最近的中路商圈發展協會，桃園市已有26個商圈，長年來扮演著帶動地方經濟發展的責任，商圈總會則以「商圈發展」和「地方特色產業」聯結，期帶動地方經濟。

國民黨市議員林政賢說，桃園商圈從17個增至26個、成長53％，但經發局總經費仍原地踏步，維持每年800萬元預算，平均每個商圈分不到30萬元，辦活動捉襟見肘，且已2年沒舉辦跨縣市交流，對比鄰近縣市宛如自廢武功，更甚的是，商圈輔導計畫都是經發局關起門來寫，商圈總會都被排除在外，其他還有建設老舊、招牌紊亂、停車困難等問題。

「商圈就是經濟的微血管！」林政賢提出5項建議，包括商圈業務年度預算加碼至1200萬元，專款專用於特色活動、招牌整頓；恢復跨縣市商圈交流；商圈輔導案納入總會；鬆綁舊城區容積獎勵加速都更翻新；強化公共設施與停車空間等。

經發局長張誠指出，市長張善政上任後，商圈數從20個增至26個，現行商圈輔導經費每年800萬元，一般商圈補助20萬元，符合「1商圈1特色」架構商圈最高可獲50萬元，審議過程皆邀請商圈產業聯合會共同參與，有清楚的分配制度，將視商圈成長情形，評估於116年度增加預算的可行性，並持續優化相關輔導機制。

張誠坦言近2年確實沒舉辦跨縣市商圈交流，感謝商圈總會於今年8月舉辦白色派對，把桃竹竹苗商圈集合在一起互通有無，將進一步研擬推動跨縣市商圈交流活動，也會持續向中央爭取資源，如經濟部活絡商圈補助、商圈美學設計加值等計畫。