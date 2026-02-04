桃園啟動春節工安查核 蘇俊賓列6大高風險項目 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（4）日表示，因應近年各縣市頻傳消防及工業安全事故，桃園市政府盤點相關風險樣態，除已分批納入《桃園市火災預防自治條例》進行輔導管理外，也針對其中具高風險危害的6大項目列為重點，於農曆春節前全面啟動輔導與查核作業，降低重大災害發生風險。

蘇俊賓指出，市府跨局處已篩選出6大公安隱患，包含化工製程熱媒油系統查驗機制、電池及廢電池儲存管理與防火配置、重大工程工地防墜措施及道路安全管理、外籍移工職業安全衛生教育訓練、危險物品儲存與管理，以及廠場監控系統設計與運作效能等。

蘇俊賓提到，過去曾發生大型工廠熱媒油管線滲漏，遇熱源引發爆炸起火事故，危害規模不小，因此涉及高溫、高可燃性物質的作業場域，更須加強風險辨識與管控。他說，市府也將熱媒油管線查驗機制，以及危險區域防爆電氣與機械設備設置列為春安重點查核項目，全面強化源頭管理。

「工安風險不僅與製程及設備設計相關，也常因人員管理與品質管控未落實而產生。」蘇俊賓提醒，特別是在重大節日及連續假期期間，工廠人力配置、儲存管理及作業流程與平日不同，更須確實落實人員交接及風險控制標準作業程序（SOP），避免因管理鬆動引發事故。

蘇俊賓指出，市府過去一年持續輔導運作危險化學品之工廠優化消防設備，目前已公告2批次、約1200多家高風險管制對象，要求提報消防設施及防災改善方案，並建立危險化學品種類、位置與數量等資料，定期申報管理。

此外，蘇俊賓日前也率市府勞動局、消防局等單位，前往轄內大型化纖廠進行春安輔導稽核，並與業者交流溝通。該次檢查特別關注熱媒油輸送管線管壁鏽蝕與減薄情形，了解事業單位是否建立查驗與汰換機制。

對此，廠方主管人員表示，已建置高危害性管線清冊，並訂有定期檢測制度，每5年進行一次管路測厚；若管壁異常減薄超過40%，即立即汰換；超過30%者，則列為高風險管線，並縮短檢查週期，確保運作安全。

廠方也說明，配合市府修訂《桃園市火災預防自治條例》，廠內持續強化巡視與檢查作業，並於既有70支監視系統中導入AI辨識功能，發現異常即自動通報中控室。今年也進一步引進第三方消防監督系統，使警訊同步傳送至主管人員手機，即時掌握風險資訊，迅速應變處置，提升整體防災效能。

蘇俊賓強調，市府修法分批納管高風險場所，透過防災計畫審查、落實業者自主管理與定期稽查，桃園市工廠及倉儲類火災已明顯下降，114年已較前年減少3成，創下近10年同期新低。他說，市府也逐案針對全國重大指標性火災事件進行災因分析，今年也規劃再針對一定規模以上倉儲物流業以及鐵皮倉儲類型的場域公告納管，持續建構預警與監測機制，從源頭防範災害，提升整體火災預防成效。

