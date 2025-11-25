桃園喜樂時代A19店宣布將熄燈 最後營業日曝光

許多桃園地區的影迷24日收到了一個令人不捨的消息。（示意圖／翻攝自pexels）





位於中壢區的喜樂時代影城桃園A19店，在臉書社群平台發出正式公告，宣布將於明年初結束營業。影城表示，這是因配合全省營運版圖重新規劃及多項營運因素評估後的決定，讓許多習慣在此觀影的會員與粉絲感到震驚與不捨。

根據喜樂時代影城桃園A19店發布的公告，影城將於2026年1月4日最後一場電影放映結束後，正式結束營業。影城強調，在正式結束營業之前，影城皆會維持正常營業與電影放映服務。

業者誠摯邀請所有會員、影迷與粉絲朋友，把握這段珍貴的倒數時光，可以與家人、朋友一同蒞臨觀影，也歡迎隨時到影城拍照留念，陪著影城走完這段旅程，共同留下珍貴的回憶。

為保障會員權益，影城在公告中也詳細說明了後續處理方式。若會員手上持有桃園A19店所發行之會員卡、儲值金、團體票、優惠票券或折扣券，可多加安排在停止營業日前至桃園A19店觀影與消費使用。自2026年1月5日起，相關的會員卡、點數及票券權益，皆可依公司後續公告，於全台其他喜樂時代影城據點持續使用。至於相關的退款退費細則，則將另行於官方網站與社群平台公告說明，請會員留意最新資訊。

喜樂時代影城桃園A19店在公告中，最後感謝大桃園地區的會員與影迷朋友長期的支持與愛護，並表示能在這裡陪伴大家度過一場又一場的電影時光，是莫大的榮幸。影城也承諾，無論未來影迷走進哪一間喜樂時代影城，他們都會記得曾在桃園A19一起看過的每一場電影，期待在其他據點能再次與大家相見。

