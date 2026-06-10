桃園嚴重車禍！參加完父親告別式載親友吃飯 女逆向撞砂石車釀4死2傷

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李女10日上午駕車逆向撞上砂石車，造成4死2傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

桃園市新屋區10日上午發生嚴重車禍，60歲李姓女子參加完父親告別式，載著4名親友前往餐廳用餐，行經中山西路二段時，因不明原因逆向衝撞砂石車，強烈撞擊力道釀成4死2傷悲劇，李女與後座3親友不幸身亡，確切事故原因則仍須釐清。

10日上午11時許，中山西路二段傳出驚人巨響，李女駕駛的車輛因不明原因逆向，衝撞對向胡姓男子駕駛的砂石車，再撞上一旁民宅，強大撞擊力道讓李女車輛成為廢鐵，玻璃和零件散落一地，場面怵目驚心。

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而李女手上配戴的Apple Watch偵測到車禍後自行向警消報案，救護人員趕抵時，發現車輛嚴重變形，出動破壞機具救出傷者，但李女與後座74歲李婦、64歲張婦、65歲李男當下已無生命跡象，送醫後宣告不治，副駕的59歲楊姓女子則是肋骨斷裂，經救治後無生命危險，胡男則是輕傷送醫。

據了解，李女父親10日上午舉辦告別式，親友齊聚送李父最後一程，在儀式結束後，親友相約到餐廳吃飯，李女載著4名親友前往，卻因不明原因在餐廳前700公尺逆向發生車禍，確切事故原因則仍待調查釐清。

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