桃園嚴防豐原禽流感 154家禽場啟動8大防護網防疫情擴散

台中市豐原區牧場28日爆發禽流感疫情，為防堵疫情擴散桃園市政府嚴陣以待，即刻針對全市154場養禽場，加強8大核心防護網。（圖／桃園市農業局）

台中市豐原區牧場28日爆發禽流感疫情，為防堵疫情擴散桃園市政府嚴陣以待，即刻針對全市154場養禽場，加強8大核心防護網，並針對禽流感防疫立即發文所轄業者宣導及防範，後續積極安排訪視轄內家禽場，並請養禽戶加強相關防疫作為。

農業局長陳冠義表示，桃園市畜禽飼養登記數，養雞場138場、養鴨場7場、養鵝場9場，合計154場，在養量約222萬隻，以8大核心防護網嚴格落實監控及查核。

陳冠義指出，防護項目包括「主動監控」。每季依規落實防檢署監測採樣，掌握環境病毒趨勢；智慧預警勾稽化製系統，死亡率逾 1％％即刻啟動現地查核，如有異狀，必要時將採檢送驗及開立移動管制通知；基層輔導宣導養禽戶加強養禽場圍網，防範野鳥侵入；並即時更新疫情動態並及撥發防疫物資。

另嚴格查核每月偕同中央稽查禽場與理貨場，確保生物安全無死角；通報機制啟動，如發現養禽場感染高病原性禽流感，將通報農業部防疫檢疫署，及執行現場撲殺作業；強化法律教育宣導，強力警示若隱匿疫情被查獲，除依動傳法第 43 條處 5 萬至 100 萬元罰鍰外，政府將「不予補償」任何損失。

陳冠義也說，棄置屍體的重法加權（廢清法與刑責），隨意棄置處分，若於河川、埤塘或空地棄置禽屍，除《動物傳染病防治條例》罰外，應併同《廢棄物清理法》處6000元至3萬元或6萬至30萬元罰鍰。刑事責任警示，若大規模棄置且涉及危害公共衛生，可依《廢棄物清理法》第46條移送偵辦，處1年以上5年以下有期徒刑，併科最高1500萬元罰金。

另外，落實專業人員聯防制度，畜牧場均與特約獸醫師簽約，要求本市各禽場特約獸醫師於每週場內巡查紀錄明載臨床觀察。若發生疫情且查出隱匿紀錄，應依《獸醫師法》與《動傳條例》重罰。

陳冠義表示，將持續督導轄內畜禽業業者落實牧場內各項生物安全工作，隨時通報疑似案例，以即時處置，維繫產業整體安全。

