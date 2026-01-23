即時中心／廖予瑄報導

今（23）日晚間6時04分，桃園市龜山區發生一起嚴重交通事故。一名52歲吳姓駕駛開著資源回收車行經中興路時，疑因身體不適，突然昏倒；隨後車輛失控追撞前方的垃圾車，並造成6位倒垃圾的民眾受傷，其中有1名78歲邱姓婦人受困車底，脫困時已失去呼吸心跳，經送醫搶救後，仍在晚間7時37分宣告不治。詳細肇事原因，還有待警方進一步調查釐清。

根據警方調查，今晚一輛垃圾車在中興路停靠收垃圾時，後方駕駛資源回收車的吳男疑似身體不適、陷入昏迷，導致車輛失控，並撞上前方正在倒垃圾的數位民眾；導致包含資源回收車司機吳男在內，共7人受傷送醫，其中一名邱婦還因此受困車底，無生命跡象，送醫搶救後宣告不治。

快新聞／桃園回收車駕駛「昏倒撞6人」78歲婦卡車底慘死 環保局：今日出勤無異狀

桃園龜山回收車追撞垃圾車。（圖／民視新聞翻攝）





據了解，吳司機在2013年進入清潔隊，年資近13年；今日出勤時有進行酒測，結果無異狀，至於事件發生原因，尚待警方調查釐清。

警方呼籲，目前早晚氣溫變化大，民眾要注意身體狀況，不要強行開車，維護交通安全。

《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

