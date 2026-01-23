桃園回收車駕駛「突昏厥」追撞垃圾車！6人夾傷送醫 78歲嬤搶救不治

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

桃園市龜山區今（23）日晚間發生一起重大交通事故。一輛正在執行收運作業的資源回收車追撞前方垃圾車，造成多名正在倒垃圾的民眾遭夾擊，共7人受傷送醫，其中一名78歲邱范姓婦人到院前已無生命跡象，經醫院全力搶救，仍於晚間7時37分宣告不治。

桃園市龜山區今（23）日晚間一輛正在執行收運作業的資源回收車追撞前方垃圾車，造成7人受傷送醫，其中一名78歲邱范姓婦人搶救不治。（圖／桃園市消防局提供）

警方指出，事故發生在今日傍晚6時許，地點位於龜山區中興路169號，當時垃圾車停靠路邊，讓住戶丟垃圾，後方資源回收車的52歲吳姓駕駛疑似身體不適、當場暈厥，車輛隨即失控追撞前方垃圾車，強大撞擊力道導致垃圾車向前滑動，站在車後倒垃圾的民眾及清潔人員來不及閃避，紛紛受傷。

警消獲報後迅速到場，立即啟動大量傷病患機制救援，並進行交通管制。初步統計，包含駕駛在內共有7人送醫，其中邱范姓婦人傷勢最為嚴重，送醫時已呈現OHCA狀態，最終於晚間7時37分宣告不治。其餘傷者多有骨折、撕裂傷或頭部、腹部疼痛等情形，分別送往多家醫院治療。

警方表示，吳姓駕駛酒測值為0，詳細昏厥原因及事故責任仍待進一步釐清。龜山分局也呼籲，近期早晚溫差大，駕駛人務必留意自身健康狀況，若身體不適應避免上路，以維護自身及他人安全。

傷者名單如下：

52歲吳姓回收車駕駛，冒冷汗，送聖保祿醫院。

83歲丁姓女子，右腿開放性骨折，送林口長庚醫院。

39歲黃姓男子，右小腿開放性傷口及腹痛，送經國敏盛醫院。

61歲陳姓女子，多處擦傷，送桃園榮民醫院。

31歲呂姓男子，肢體及頭部疼痛，送長庚醫院。

52歲外籍女子，頭部不適，送桃園榮民醫院。

78歲邱范姓婦人，OHCA，送聖保祿醫院，晚間7時37分宣告不治。

