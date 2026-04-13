桃園囤物稽查建SOP 做第一線靠山

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桃園市3月10日領先全國推動「住宅物囤積行為處理自治條例」，卻引發局處互踢皮球、基層淪代罪羔羊等抱怨，副市長蘇俊賓坦言新法有磨合期，市府已梳理跨局處分工並建立標準作業流程，承諾負擔所有訴訟成本，做第一線執法者最大靠山。

桃園市府10日跨局處大陣仗至中壢一處囤積戶稽查，但該戶把所有資收物搬進家裡閉門不見，稽查行動撲空。

不分黨派議員13日在環保局赴市議會工作報告時，質疑市府處理囤積戶有互踢皮球之嫌，彭俊豪、張曉昀、無黨籍謝美英直指自治條例缺乏規畫細則，導致該戶一看到稽查公告就人去樓空，讓市府吃閉門羹。于北辰、黃婉如、陳韋曄也批評自治條例將任務推給缺乏公權力的里長與里幹事，致其淪為鄰里衝突箭靶，甚至面臨挨告風險；舒翠玲呼籲應區分病態囤積症與單純個體戶回收業者；楊朝偉則催生動物囤積處理機制。

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蘇俊賓說，目前全市囤積行為列管4案，過去正因問題複雜才難解，自治條例推動初期確有磨合期，未來執行將採聯合勸導模式，絕不會只把沉重責任丟給里長或志工，立案後展開跨局處稽查，屋主不願開門且避不見面、規避稽查，即可開罰3000元，並限期2周內改善，最慢1個月內要清運，否則得連續開罰。

蘇俊賓說，自治條例也授權可介入私人空間，若限期改善未果且情況嚴重，經跨機關綜合考量認定有「危害公共安全」或有「環境衛生疑慮」要強制排出時，會在社會局安置住戶或衛生局強制就醫及警察戒備下，由環保局進屋依法代為清運。

面對第一線執法者擔憂的司法風險，蘇俊賓霸氣承諾，任何因行使公權力遇到的訴訟成本皆由公部門全額負擔，市府全力支持擔任基層最大靠山，確保政策順利落實。