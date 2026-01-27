桃園囤積自治條例最快2月上路 違者最高可罰3000元

基隆上週發生一起暗夜大火，屋內堆滿雜物助長火勢，造成搶救困難，釀成住戶死傷和消防員殉職悲劇，也讓囤積戶問題再次浮上檯面。有住戶愛囤積，鄰居除了擔心也很無奈。

附近住戶陳先生表示，「會擔心呀，前兩天彰化社頭又是一個垃圾屋就是會火災呀，我們會害怕。裡面都是囤積物呀，1樓到3樓都是堆滿的呀。」

附近住戶劉女士說道，「會擔心，會怕呀，有危險的火災這樣的話。」

清完沒多久門口又堆得滿滿的物品，桃園市府在2020年一場囤積物住宅火警後，曾盤點全市囤積戶超過200戶，事後透過桃樂資收站資收物兌換或以市民卡加值，多數囤積戶已逐步清出堆積物，少數持續堆積問題。目前定期巡查堆積狀況，戶外若影響公眾可執行清理，但室內部分卻難以強制力介入。

桃園市環境管理處長張書豪說明，「他必須要透過跨機關的合作，以往的問題單純會以清除，然後恢復家容的狀況來執行，但是復發的可能性也非常的高。」

考量現行法規對囤積缺乏明確規範，桃園市去年通過住宅囤積行為處理自治條例草案，今年1月送行政院核定，最快2、3月上路實施，違者最高罰3000元，並得按次處罰，也將囤積行為認定、稽查處理及跨機關多元協處同步納入。

