桃園國中女教室吸喪屍煙彈！校長竟扯謊說電子菸還沒通報 家長炸鍋了

記者陳佳鈴／桃園報導

女學生身體失控，先不停顫抖，再呈現 S 形步態、重心不穩，最終癱倒在課桌上，讓目擊的同學心理受到巨大衝擊。（示意圖/Pixabay)

桃園市一所國中女學生，昨（9）日上午在校內吸食電子煙後，再於九年級教室吸食喪屍煙彈，隨即出現全身顫抖抽搐、步態失衡、意識模糊等嚴重異狀，現場煙霧瀰漫，多名學生目擊受到驚嚇甚至哭泣。校方第一時間僅通知家長帶回，未立即報警調查，質疑校園毒品事件處置不但慢半拍還避重就輕，明明吸食的是喪屍煙彈，校方卻僅說「電子煙」，態度也令家長炸鍋。

桃園市議員黃瓊慧在臉書披露，該名女學生一早在校內吸食電子煙被老師制止，但不久後竟跑入高年級教室再次吸食，且疑似改用「喪屍煙彈」。吸食後女學生身體失控，先不停顫抖，再呈現 S 形步態、重心不穩，最終癱倒在課桌上。教室學生目睹整個過程，許多人被嚇得當場落淚，情緒受到極大衝擊。

廣告 廣告

更有家長驚爆，當時有同學攙扶吸毒女同學下樓，女同學在意識不清的狀態下，竟又拿毒品戳攙扶同學的嘴巴，一陣混亂讓同班目擊的同學又驚又害怕！

黃瓊慧指出，更令人無法接受的是，校方不但慢半拍還避重就輕！「後續該吸毒女學生被攙扶著走出教室、在學務處哭鬧，學校竟請家長10點半直接將她帶回，沒請警方讓她留下來調查或是做任何處理。」黃瓊慧更爆料，該名女同學吸的是喪屍煙彈，但學校卻雲淡風輕通報「電子煙」，說法顯然避重就輕。「通報時也沒有說明該毒品的嚴重性，導致少年警察隊隔天才來採證、調查校內發生了什麼事」。

桃園市警局少年隊進入校園採證，確認女學生吸食物為「喪屍煙彈」。黃瓊慧批評，校方初期僅以電子菸描述，未明確告知涉及毒品，導致外界與教師、學生對危險性認知不足，也讓調查程序延宕。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

桃園女國中生校園吸喪屍煙彈「全身S型抽搐倒地」同學目擊嚇壞

鄭文燦平反有望？律師爆實際錄音與起訴書不符 「一週退款」證詞消失了

硬要切！4千萬勞斯萊斯幻影國道連切2車道 遊覽車「被迫肇事」重擊

帶哥哥遺照深夜路口撒冥紙勸減速 苗栗怪客動機超暖卻挨罰3千元

