桃園國中小資優鑑定 8418人報名

桃園市教育局近期辦理國中小資優學生鑑定，自去年起新增國小4升5年級學生報考資格，擴大發掘潛能學童。今年國小報名人數2854人、國中5564人，總報考人數達8418人。教育局表示，鑑定類別涵蓋一般智能、創造能力及國中學術性向等，相關初、複選作業將於5月初前完成。

教育局指出，為發掘桃園市資賦優異學生潛能，並提供多元且優質的適性學習環境，市府每年依據《特殊教育學生及幼兒鑑定辦法》，採多元、多階段方式辦理資優鑑定作業，期望啟發學生思考力與創造力，培養其未來服務社會的能力。每年1至5月鑑定，並於5至7月規畫安置服務與後續教育措施。

廣告 廣告

在國小部分，教育局統計，去年一般智能資優報名人數有2040人、創造能力資優1080人；今年則為一般智能1782人、創造能力1072人，報名人數雖略為下降，但整體規模差異不大，顯示家長與學生對資優教育的需求仍維持穩定。

國中資優鑑定方面，去年英語資優2318人、數理資優2745人、自然科學資優173人、創造能力資優473人；今年則分別為英語2261人、數理2671人、自然科學172人、創造能力460人，各類別人數與往年相近，報考結構趨於平穩。

教育局說明，透過完整規畫與系統性課程架構，資優學生可獲得更優質且深化的學習資源，同時協助學校建置精緻化、實用性的資優教學空間，並鼓勵各校發展具多元脈絡的資優課程，著重學生興趣培養與潛能開發，讓資優教育更貼近學生實際需求。